Россияне предлагают огромные деньги за подписание контракта с минобороны, однако желающих умирать в Украине становится все меньше. Глава благотворительного фонда Русь сидящая Ольга Романова рассказала 24 Каналу, что ситуация несколько изменилась, ведь теперь Кремль полностью прекратил выплачивать деньги заключенным.

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В России изменили тактику

Ольга Романова отметила, что становится все меньше россиян, которые готовы подписывать контракты с минобороны, однако оккупанты нашли другой мобилизационный ресурс, который проще привлекать к боевым действиям.

Говорится о заключенных. Им в начале полномасштабного вторжения в Украину платили больше, однако со временем эта практика изменилась, ведь за полгода они получали помилование и имели много денег. Это было невыгодно Владимиру Путину.

В Кремле поняли, что заключенные идут на войну, чтобы получить свободу. Поэтому власть отменила помилование и ввела досрочное освобождение. Однако преступники все же были готовы идти воевать. Теперь отменили денежные выплаты, но люди и дальше идут,

– подчеркнула она.

Она объяснила, что это указывает лишь на одно – заключенные готовы идти на войну, чтобы получить свободу.

Важно! Россия привлекла к войне против Украины от 140 до 180 тысяч заключенных, но отменила единовременные выплаты за контракт с минобороны, ссылаясь на экономические трудности. Заключенные получают значительно более низкую зарплату и не имеют льгот, доступных другим военным формированиям.

Какая цель у Путина

Председатель благотворительного фонда Русь сидящая заметила, что точно никому пока неизвестно, какая реальная цель путинского вторжения. Очевидно, что диктатор стремится лишить Украину независимости, однако у него могут быть еще и другие мотивы.

Похоже, Путин имеет целью утилизировать лишнее население России. Для него заключенные и жители окраин являются маргиналами, самым низким уровнем общества, которым нужно заниматься, однако диктатор не хочет прилагать к этому усилий. Путину выгодно, чтобы они умерли на территории Украины,

– сказала она.

Можно сделать вывод, что кремлевского диктатора совсем не беспокоят потери на поле боя, ведь это ему только на руку.