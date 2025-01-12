Росіяни пропонують шалені кошти за підписання контракту з міноборони, проте охочих помирати в Україні стає все менше. Голова благодійного фонду Русь сидящая Ольга Романова розповіла 24 Каналу, що ситуація дещо змінилась, адже тепер Кремль повністю припинив виплачувати гроші в'язням.

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У Росії змінили тактику

Ольга Романова зауважила, що стає все менше росіян, які готові підписувати контракти з міноборони, проте окупанти знайшли інший мобілізаційний ресурс, який простіше залучати до бойових дій.

Мовиться про в'язнів. Їм на початку повномасштабного вторгнення в Україну платили найбільше, проте з часом ця практика змінилась, адже за пів року вони отримували помилування та мали багато грошей. Це було невигідно Владіміру Путіну.

У Кремлі зрозуміли, що в'язні йдуть на війну, щоб отримати свободу. Тому влада скасувала помилування та запровадила дострокове звільнення. Однак злочинці все ж були готові йти воювати. Тепер скасували грошові виплати, але люди й далі йдуть,

– наголосила вона.

Вона пояснила, що це вказує лише на одне – в'язні готові йти на війну, щоб здобути волю.

Важливо! Росія залучила до війни проти України від 140 до 180 тисяч ув'язнених, але скасувала одноразові виплати за контракт із міноборони, посилаючись на економічні труднощі. Ув'язнені отримують значно нижчу зарплату та не мають пільг, доступних іншим військовим формуванням.

Яка мета у Путіна

Голова благодійного фонду Русь сидящая зауважила, що достеменно нікому поки невідомо, яка реальна мета путінського вторгнення. Очевидно, що диктатор прагне позбавити Україну незалежності, проте у нього можуть бути ще й інші мотиви.

Схоже, Путін має на меті утилізувати зайве населення Росії. Для нього в'язні та мешканці окраїн є маргіналами, найнижчим рівнем суспільства, яким потрібно займатись, проте диктатор не хоче докладати до цього зусиль. Путіну вигідно, щоб вони померли на території України,

– сказала вона.

Можна зробити висновок, що кремлівського диктатора зовсім не турбують втрати на полі бою, адже це йому лише на руку.