Именно на это делает ставку враг. Соответствующее заявление сделал глава МИД Украины Андрей Сибига после очередной ночной атаки на Киев 11 июля.

Что сказал Сибига о российском терроре с использованием баллистического оружия?

В настоящее время российский диктатор Владимир Путин делает ставку на баллистический террор. В результате обстрела Киева 11 июля ранения получили 11 человек, в том числе ребенок.

Глава МИД подчеркнул, что сейчас главная цель заключается в том, чтобы лишить Москву преимущества в нанесении ударов баллистическими ракетами. Об этом, в частности, говорили лидеры НАТО на саммите в Анкаре.

Сибига отметил, что шаги по достижению этой цели понятны, однако крайне важные действия необходимо предпринять именно сейчас, не позже.

Мы рассчитываем на скорейшее выполнение договоренностей, достигнутых президентом Зеленским и украинской делегацией, чтобы обеспечить защиту украинских семей от российского баллистического террора,

– пояснил Сибига.

Отметим, что глава государства во время общения с журналистами говорил, что встречи на полях саммита НАТО в Турции были продуктивными для Украины. Зеленский сообщил о договоренностях с президентом США Дональдом Трампом о поставках ракет для Patriot, а также об определенных наработках по оборонным соглашениям с европейскими союзниками.

Речь шла также о согласовании предоставления Украине лицензий на собственное производство ракет. После обстрела Киева 11 июля сам Зеленский подчеркнул, что ожидает от США выполнения обещаний.

Каковы последствия атаки на Киев?

Повреждения зафиксировали сразу в нескольких районах столицы. В Соломенском районе после попадания загорелось трехэтажное офисно-складское здание. Также взрывная волна повредила железнодорожный локомотив.

В Дарницком районе ракета попала в проезжую часть, что привело к возгоранию электрощитовой, обеспечивающей работу светофоров. Также в прилегающих жилых домах взрывная волна выбила окна.

В Днепровском районе в результате удара возник пожар в складском помещении.