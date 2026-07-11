Саме на це робить ставку ворог. Відповідну заяву зробив очільник МЗС України Андрій Сибіга після чергової нічної атаки на Київ 11 липня.

Що сказав Сибіга про російський терор балістикою?

Наразі російський диктатор Володимир Путін робить ставку на балістичний терор. Унаслідок обстрілу Києва 11 липня поранень зазнали 11 людей, зокрема дитина.

Керівник МЗС наголосив, що наразі головна мета полягає в тому, щоб позбавити Москву переваги в ударах балістичними ракетами. Про це, зокрема, говорили лідери НАТО на саміті в Анкарі.

Сибіга зазначив, що кроки досягнення цієї мети зрозумілі, проте критично важливі дії саме зараз, не пізніше.

Ми розраховуємо на швидке виконання домовленостей, досягнутих президентом Зеленським та українською делегацією, щоб забезпечити захист українських родин від російського балістичного терору,

– пояснив Сибіга.

Зауважимо, глава держави під час спілкування з журналістами говорив, що зустрічі на полях саміту НАТО в Туреччині були продуктивними для України. Зеленський повідомив про домовленості з президентом США Дональдом Трампом про постачання ракет для Patriot, а також про певні напрацювання оборонних угод з європейськими союзниками.

Йшлося також про погодження надання Україні ліцензій на власне виробництво ракет. Після обстрілу Києва 11 липня сам Зеленський наголосив, що очікує від США виконання обіцянок.

Які наслідки атаки на Київ?

Пошкодження зафіксували одразу в кількох районах столиці. У Солом'янському районі після влучання загорілася триповерхова офісно-складська будівля. Також вибухова хвиля пошкодила залізничний локомотив.

У Дарницькому районі ракета влучила в проїжджу частину, що спричинило займання електрощитової, яка забезпечує роботу світлофорів. Також у прилеглих житлових будинках вибуховою хвилею вибило вікна.

У Дніпровському районі внаслідок удару виникла пожежа у складському приміщенні.