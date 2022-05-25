Путин должен быть повешен, и способ сделать это есть

Война в любом случае станет затяжной. Даже если украинцы разобьют Путина и выбьют его с территории Украины – продолжит накапливаться оружие, Путин будет готовиться к следующему этапу войны. Мобилизационная модель будет действовать.

Пункт назначения для Путина – виселица

Есть единственный способ остановить это – разбить Путина, провести в Москве украинский парад, провести трибунал, осудить этих военных преступников, часть из них повесить. После этого процесса Путина повесить.

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Эту войну можно остановить через неделю, через две. Для этого нужно использовать высокоточное оружие, не думать о Путине, о сохранении его лица и делать заявления, что это очень опасно, Третья мировая война, ядерная война…



Путин должен быть разгромлен как олицетворение величайшего зла ХХІ века / Фото Getty Images

Просто разгромить этого Путина до бесовой матери, а не как французы – "Путину нельзя потерять лицо, надо помогать" – и в то же время дроны оснащены французскими микросхемами, танки оснащены французской оптикой – российские танки. Здесь какая-то двойная, если не сказать тройная мораль.

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