Путин должен прекрати свою жестокую войну: Канада осудила нападение РФ на Яворовский полигон

Россия цинично атаковала ракетами Яворовский военный полигон утром 13 марта. Жестокие действия РФ в очередной раз осудила Канада.

Об этом заявила в соцсетях министр иностранных дел Канады Мелани Джоли.

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По ее словам, президент Владимир Путин должен прекратить свою неоправданную и жестокую войну в Украине.

Добавим, что утром 13 марта жители Львова и области впервые за время войны услышали звуки взрывов. Впоследствии стало известно, что россияне нанесли авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности на Львовщине. В результате вражеского авиаудара погибли 35 человек, еще 134 – находятся в больницах.

Отмечается, что атаку оккупанты осуществили из акватории Черного и Азовского морей. Самолеты подняли из аэропорта Саратова, всего было выпущено более 30 ракет. Вместе с тем сработали системы ПВО, поэтому часть из них удалось сбить в воздухе.

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Текст публикации Мелани Джоли:

Канада решительно осуждает нападение российского режима на Международный центр поддержания мира и безопасности в Яворове. Президент Путин должен прекратить свою неоправданную и жестокую войну в Украине.