Путин должен прекратить это сейчас, – замгоссекретаря США возмутилась авиаудару России

Венди Шерман заявила, что она напугана тем, что Россия нанесла удар по детской больнице и роддому в Мариуполе. Чиновница заверила, что Путин должен прекратить это немедленно.

Соответствующее сообщение Шерман опубликовала в твиттер. Она еще раз призвала Путина остановиться.

Важно Авиабомба на роддом – это геноцид украинцев, – Зеленский

Заместитель госсекретаря США призвала Путина остановиться

нНапуганная, возмущенная и в разбитом сердце сообщениями о том, что российский авиаудар разрушил роддом и детский госпиталь в Мариуполе. Сколько разрушений принесет бессмысленная война выбора Путина для народа Украины?

– заявила Шерман.

Добавила, что Путин должен прекратить эти отвратительные действия сейчас.



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