Путин допустил роковую ошибку

Дефолт, эмбарго, ввозные пошлины, "на России". 1. Дефолт. США запретили правительству России погашать суверенный долг из замороженных долларовых резервов.

Наибольший платеж в размере 552,4 миллиона долларов основной суммы по облигациям + платеж на сумму 84 миллиона долларов Россия должна была выплатить в понедельник.

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И теперь правительство России стоит перед непростым выбором:

Погасить долг c не замороженной части "подушки", которую они сейчас активно проедают. Тогда меньше денег останется на войну против Украины, искусственное поддержание курса рубля, обещанные миллиарды новых социальных выплат и поддержки бизнеса и погашение внутренних долгов.

Не погашать долг или погасить его в рублях. Тогда через 30 дней Россию ждет дефолт.

По долгосрочным последствиям дефолта: Россия не будет участником международных финансовых рынков до тех пор, пока не погасит все свои долги и не закроет судебные процессы.

2. "На России".

"Подушка" России составляла 640 миллиардов долларов. Путин был уверен, что ее санкции не коснутся. И это позволит России пережить турбулентность из-за оккупации Украины. Это была одна из роковых его ошибок. Украина не подчинилась, а почти 2/3 подушки – заморозили санкции.

Теперь Россия вынуждена "проедать" то, что осталось от "подушки" и новые поступления.

В основном они от продажи энергоресурсов, которая с каждым днем становится все сложнее.

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3. Энергоресурсы.

В марте Россия получила всего 38% от запланированных доходов по продаже энергоресурсов. Нефтехранилища России переполнены. Одна за другой частные компании и целые страны отказываются от покупки российской нефти и газа. Порты отказываются переваливать нефть, а страховщики – страховать.

За пять дней апреля добыча нефти и газового конденсата Россией сократилась на 4%. Но до сих пор есть страны, покупающие российские энергоресурсы и даже увеличившие объемы. Прежде всего, это Индия, которая за весь 2021 год импортировала 16 миллионов баррелей, а за три месяца 2022 – уже 13 миллионов.

К перечню стран, все еще покупающих российскую нефть и газ и не сокращающих объемы, также относятся Китай, Венгрия, Индонезия. Германия, Италия и еще несколько западных стран – либо сокращают поставки, либо планируют это сделать в ближайшее время до полного отказа.

4. Эмбарго или пошлины.

Для того чтобы не погрузить страны, наиболее зависимые от российских энергоресурсов, в тяжелый экономический кризис и общественные протесты, которые могут поджигаться Россией для смены власти на прокремлевскую, рассматривается вопрос введения высоких ввозных пошлин на российские энергоресурсы.

Это, с одной стороны, будет мотивировать страны от них отказываться. С другой стороны, эти средства могут перечисляться для поддержки Украины в этой войне. Страны, которые хотя бы теоретически сегодня могут покрыть российскую нефть и газ поставками из других источников, будут вводить эмбарго.

Такие страны как Германия, например, не обладают логистическими возможностями для получения ресурсов из других источников. Они начали строить терминалы, но это – годы. Как один из шагов, немцы вчера забрали полностью себе в управление все газпромовские активы на территории Германии. Продолжается процедура смены руководства. И теперь ждем, как отреагирует на это Москва.

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Плюс, все зависит еще и от того:

Позволит ли оппозиция США ослабить санкции на режим Мадуро, чтобы венесуэльская нефть вышла на рынок?

Поддержат ли страны Персидского залива и Израиль ядерное соглашение с Ираном, что позволит иранской нефти выйти на рынок?

Увеличат ли страны ОПЕК: ОАЭ и Саудовская Аравия добычу?

И еще много вызовов на разных континентах.

Энергетическая дипломатия сегодня одно из самых активных направлений. И учитывая то количество усилий, которое в нее вкладывается, убеждена, результаты будут.

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