Путина интересуют только старые "Орешники", а не старые танкеры, – Зеленский

Во время своего обращения 23 декабря Владимир Зеленский откликнулся на экологическую катастрофу, которая произошла в Черном море. Там из-за аварии с танкерами в Керченском проливе море и берег залило мазутом.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на обращение президента. Гарант подчеркнул: мазут в Черном море сейчас является проблемой самих людей, а не власти.

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Россияне одни со своими проблемами, пока Путин с "Орешником"

Одна из причин аварии в Черном море – танкеры были очень старые. К тому же они были речными, поэтому не должны были выходить в море, еще и во время зимних штормов. В море они просто развалились пополам – по наспех сделанному шву. Судя по всему, враг перевозил мазут для нужд оккупантов.

Сейчас все видят последствия катастрофы в Черном море – мазут, который загрязняет побережье. Россия использует чрезвычайно старые суда – по 50 лет, – использует все что угодно, чтобы только заработать деньги. Это угроза полномасштабная – и с точки зрения финансирования войны, и с точки зрения вреда для природы,

– сказал Зеленский.

Как и всегда, россияне остались со своими проблемами одни. Ведь Путин занят "Орешником" и другими безумными идеями. Интересно, что "Орешник" вовсе не был новой ракетой, как это хотел подать диктатор. Появился первый анализ деталей, где на фото четко видно дату. И она – еще до полномасштабного вторжения.

Украинский президент уверен: ни одно море мира не заслуживает всего вреда от российского присутствия. И это касается не только Черного моря или Азовского, но и Балтийского и Северного. Россию надо как можно быстрее принудить к реальному миру, агрессор должен ответить за все содеянное.