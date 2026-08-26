Россия готовится увеличить атаки на Украину, поскольку у Путина считают, что переговоры о мирном урегулировании зашли в тупик. Об этом Bloomberg сообщили три человека, близкие к Кремлю.

Как будет действовать Путин после провала мирных переговоров?

Россия рассматривает возможность усиления ударов баллистическими ракетами по Киеву, в частности по центру столицы, а также по инфраструктурным объектам в других украинских городах.

Путин, как утверждают источники, не намерен завершать войну из-за экономического давления санкций или украинских ударов по российским НПЗ и логистическим объектам.

О возможном усилении ударов глава Кремля фактически заявил в эти выходные. Он уменьшил влияние украинских атак на экономику России и заявил, что Украина "открыла этот ящик Пандоры". По его словам, Россия может нанести ответный удар по наиболее чувствительным секторам украинской экономики.

В то же время, собеседники Bloomberg отмечают, что нынешняя ситуация еще не является пиком военной эскалации.

Есть ли шанс на мирное урегулирование войны?

По словам источников, все основные переговорные форматы фактически сорвались. Попытки США добиться завершения войны пока не принесли результата.

25 августа директор ЦРУ Джон Рэтклифф совершил редкий визит в Москву, где провел переговоры с российскими представителями. В то же время, пока неизвестно, что именно было главной темой встречи.

Ожидается, что американские представители Стив Виткофф и Джаред Кушнер также могут посетить Москву после восьмимесячного перерыва и впервые отправиться в Киев. Однако конкретных дат этих поездок пока нет.

По словам источников Bloomberg, если дипломатический путь не принесет результата, Москва видит немного альтернатив дальнейшей эскалации для достижения своих военных целей.

В Кремле надеются, что Виткофф и Кушнер привезут новые предложения, но возможность прорыва на переговорах остается очень низкой.

В Москве также считают, что Россия уже делала уступки во время войны и каждая из них якобы ослабляла ее позиции. Саммит на Аляске там также рассматривают как очередной компромисс, не принесший результат.

Решится ли Путин на применение ядерки?

На фоне дальнейшего обмена ударами между Киевом и Москвой все больше и больше российских чиновников допускают, что Путин в крайнем случае может решиться на применение тактического ядерного оружия в Украине.

Эксперты отмечают, что риск такого сценария остается очень низким.

В частности, директор Carnegie Russia Eurasia Center Александр Габуев отметил, что на современном рассредоточенном поле боя военная эффективность тактического ядерного оружия ограничена, в то время как политическая цена его применения была бы чрезвычайно высока.

По его словам, пока Москва имеет возможность усиливать войну обычными вооружениями, в частности, ракетными ударами, у нее мало стимулов переходить ядерный порог.