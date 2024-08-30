"Едет под гарантиями безопасности": Путина заверили, что его не задержат в Монголии

Владимир Путин 3 сентября прибудет с официальным визитом в Монголию, где его обязаны задержать по ордеру Международного уголовного суда. Однако российского президента заверили, что не арестуют.

Поскольку Монголия ратифицировала Римский статут еще в 2003 году, то она обязана выполнить ордер. Некоторые специалисты предполагают, что Путин решился на поездку под гарантиями безопасности от Китая.

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Почему Путина не задержат в Монголии

В СМИ пишут, что Путина заверили в том, что его не задержат во время визита в Монголию. Так, лица в Кремле, которые причастны к организации зарубежной поездки российского президента, рассказали детали.

Стоит отметить, что визит Путина в Монголию – первый в страну-члена Международного уголовного суда после того, как в марте 2023 года выдали ордер на его арест. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что "нет никаких проблем" в том, что Путин поедет в Монголию.

Близкий к Кремлю политический консультант заявил, что нет риска ареста Путина в Монголии, ведь перед любыми зарубежными поездками весь спектр переговорного формата согласовывается заранее, а страна, принимающая президента России, дает 100% гарантии, что задерживать никого не будут.

Однако в СМИ отмечают, что ранее Путин не решался на такие визиты. К примеру, в прошлом году он не поехал на саммит БРИКС в ЮАР, ведь страна обязана была выполнить требования Римского статута. Также Путин не посещал саммит "Большой двадцатки" в Индии. Хотя страна не является членом Международного уголовного суда и российскому президенту ничего не угрожало, однако он не поехал за границу.

Сейчас в России отмечают, что с "друзьями в Монголии" страна имеет "замечательный диалог", а потому никаких угроз якобы не существует.

Журналисты Bloomberg отмечают, что Монголия приобретает все большее значение как третья страна для содействия торговле между Россией и Китаем. Именно поэтому эксперты считают, что Путин решился на поездку, ведь Монголия не пойдет против Китая, а значит Путин имеет гарантии безопасности от Пекина.