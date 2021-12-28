Путин единственный, к кому обращается Лукашенко, – корреспондент о "новой" конституции Беларуси
Источник:24 канал
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко захотел сбить "волну политического кризиса". Поэтому пообещал принять новую конституцию.
В главном государственном документе якобы ограничивают полномочия будущего президента. Об этом в эфире 24 канала рассказал собственный корреспондент "Радио Свободы" в Минске Валерий Калиновский.
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Лукашенко медлил
По его словам, Лукашенко стал говорить о конституционных изменениях для своего преемника еще в 2018 году. Об этом был разговор, но он медлил.
После этого обсуждение изменения конституции началось, когда в разгар кризиса он встретился с Владимиром Путиным в 2020 году.
Фактически единственный, к кому он обращается за проектом конституции – это Путин,
– подчеркнул Калиновский.
Он считает, что невозможно считать изменение конституции каким-то серьезным шагом. Ведь Беларусь, как общество, хочет не этого, а смену президента.
Калиновский рассказал о поправках к конституции Беларуси: смотрите видео
Калиновский: Это сигнал, что Лукашенко ничего не изменит
"Конституцию в Беларуси регулярно меняли: в 1996 году, в 2004 году, и ее хотят изменить в 2022 году. В то же время, за это время президент не менялся", – сказал корреспондент.
Решение Лукашенко – это его предложение, как выйти из кризиса, ничего не изменив, оставив все полномочия у себя. Это сигналы, что он ничего не будет менять.
По его мнению, на подобные решения Лукашенко нельзя серьезно смотреть. Ведь в Беларуси нет:
- свободной избирательной системы;
- возможности обсуждения или принять участие в конституционных изменениях для населения Беларуси;
- свободного подсчета голосов.
Новая конституция Беларуси: главное о поправках
- Лукашенко на референдум готовит изменения в конституцию. Там говорится о сокращении полномочий президента, государственном русском языке и отказе от внеблокового и безъядерного статуса.
- В новой версии конституции прописали 5-летний срок полномочий президента и норму о максимуме 2 каденции для одного человека. Ограничение станет действовать после инаугурации нового президента.
- Новая конституция запрещает привлечение президента к ответственности за нарушения, которые он совершил во время пребывания на должности.
- Также конституционные изменения фактически делают невозможным участие в президентских выборах для представителей оппозиции, живущих за рубежом. Для участия в выборах, кандидат должен прожить предыдущие 20 лет в Беларуси, в то же время не имея ни гражданства, ни вида на жительство в иностранном государстве.
- Кроме этого, Лукашенко предлагает ввести новый представительный орган – Всебелорусское народное собрание. Его в поправках называют "высшим" органом власти. Он будет принимать решение о применении армии.
- Из новой редакции убрали пункт "О безъядерном и нейтральном статусе Беларуси".