Путин единственный, к кому обращается Лукашенко, – корреспондент о "новой" конституции Беларуси

28 декабря 2021 , 18:45
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Источник:

24 канал

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко захотел сбить "волну политического кризиса". Поэтому пообещал принять новую конституцию.

В главном государственном документе якобы ограничивают полномочия будущего президента. Об этом в эфире 24 канала рассказал собственный корреспондент "Радио Свободы" в Минске Валерий Калиновский.

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Лукашенко медлил

По его словам, Лукашенко стал говорить о конституционных изменениях для своего преемника еще в 2018 году. Об этом был разговор, но он медлил.

После этого обсуждение изменения конституции началось, когда в разгар кризиса он встретился с Владимиром Путиным в 2020 году.

Фактически единственный, к кому он обращается за проектом конституции – это Путин,
– подчеркнул Калиновский.

Он считает, что невозможно считать изменение конституции каким-то серьезным шагом. Ведь Беларусь, как общество, хочет не этого, а смену президента.

Калиновский рассказал о поправках к конституции Беларуси: смотрите видео

Калиновский: Это сигнал, что Лукашенко ничего не изменит

"Конституцию в Беларуси регулярно меняли: в 1996 году, в 2004 году, и ее хотят изменить в 2022 году. В то же время, за это время президент не менялся", –  сказал корреспондент.

Решение Лукашенко – это его предложение, как выйти из кризиса, ничего не изменив, оставив все полномочия у себя. Это сигналы, что он ничего не будет менять.

Валерий Калиновский

Собственный корреспондент "Радио Свободы" в Минске

По его мнению, на подобные решения Лукашенко нельзя серьезно смотреть. Ведь в Беларуси нет:

  • свободной избирательной системы;
  • возможности обсуждения или принять участие в конституционных изменениях для населения Беларуси;
  • свободного подсчета голосов.
Напомним! Референдум относительно изменений в конституцию Беларуси должен состояться, по данным СМИ, во второй половине февраля.

Новая конституция Беларуси: главное о поправках

  • Лукашенко на референдум готовит изменения в конституцию. Там говорится о сокращении полномочий президента, государственном русском языке и отказе от внеблокового и безъядерного статуса.
  • В новой версии конституции прописали 5-летний срок полномочий президента и норму о максимуме 2 каденции для одного человека. Ограничение станет действовать после инаугурации нового президента.
  • Новая конституция запрещает привлечение президента к ответственности за нарушения, которые он совершил во время пребывания на должности.
  • Также конституционные изменения фактически делают невозможным участие в президентских выборах для представителей оппозиции, живущих за рубежом. Для участия в выборах, кандидат должен прожить предыдущие 20 лет в Беларуси, в то же время не имея ни гражданства, ни вида на жительство в иностранном государстве.
  • Кроме этого, Лукашенко предлагает ввести новый представительный орган – Всебелорусское народное собрание. Его в поправках называют "высшим" органом власти. Он будет принимать решение о применении армии.
  • Из новой редакции убрали пункт "О безъядерном и нейтральном статусе Беларуси".
Автор: Анастасія Мигидюк