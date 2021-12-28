Путин единственный, к кому обращается Лукашенко, – корреспондент о "новой" конституции Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко захотел сбить "волну политического кризиса". Поэтому пообещал принять новую конституцию.

В главном государственном документе якобы ограничивают полномочия будущего президента. Об этом в эфире 24 канала рассказал собственный корреспондент "Радио Свободы" в Минске Валерий Калиновский.

К теме Президент всего на 2 срока: в Беларуси опубликовали новый проект Конституции

Лукашенко медлил

По его словам, Лукашенко стал говорить о конституционных изменениях для своего преемника еще в 2018 году. Об этом был разговор, но он медлил.

После этого обсуждение изменения конституции началось, когда в разгар кризиса он встретился с Владимиром Путиным в 2020 году.

Фактически единственный, к кому он обращается за проектом конституции – это Путин,

– подчеркнул Калиновский.

Он считает, что невозможно считать изменение конституции каким-то серьезным шагом. Ведь Беларусь, как общество, хочет не этого, а смену президента.

Калиновский рассказал о поправках к конституции Беларуси: смотрите видео

Калиновский: Это сигнал, что Лукашенко ничего не изменит

"Конституцию в Беларуси регулярно меняли: в 1996 году, в 2004 году, и ее хотят изменить в 2022 году. В то же время, за это время президент не менялся", – сказал корреспондент.

Решение Лукашенко – это его предложение, как выйти из кризиса, ничего не изменив, оставив все полномочия у себя. Это сигналы, что он ничего не будет менять. Валерий Калиновский Собственный корреспондент "Радио Свободы" в Минске

По его мнению, на подобные решения Лукашенко нельзя серьезно смотреть. Ведь в Беларуси нет:

свободной избирательной системы;

возможности обсуждения или принять участие в конституционных изменениях для населения Беларуси;

свободного подсчета голосов.

Новая конституция Беларуси: главное о поправках

Лукашенко на референдум готовит изменения в конституцию. Там говорится о сокращении полномочий президента, государственном русском языке и отказе от внеблокового и безъядерного статуса.

В новой версии конституции прописали 5-летний срок полномочий президента и норму о максимуме 2 каденции для одного человека. Ограничение станет действовать после инаугурации нового президента.

Новая конституция запрещает привлечение президента к ответственности за нарушения, которые он совершил во время пребывания на должности.

Также конституционные изменения фактически делают невозможным участие в президентских выборах для представителей оппозиции, живущих за рубежом. Для участия в выборах, кандидат должен прожить предыдущие 20 лет в Беларуси, в то же время не имея ни гражданства, ни вида на жительство в иностранном государстве.

Кроме этого, Лукашенко предлагает ввести новый представительный орган – Всебелорусское народное собрание. Его в поправках называют "высшим" органом власти. Он будет принимать решение о применении армии.

Из новой редакции убрали пункт "О безъядерном и нейтральном статусе Беларуси".