В головному державному документі нібито обмежують повноваження майбутнього президента. Про це в ефірі 24 каналі розповів власний кореспондент "Радіо Свободи" у Мінську Валерій Калиновський.

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Лукашенко зволікав

За його словами, Лукашенко почав говорити про конституційні зміни для свого наступника ще у 2018 році. Про це була розмова, але він зволікав.

Після цього обговорення зміни конституції почались, коли у розпал кризи він зустрівся з Володимиро Путіним у 2020 році.

Фактично єдиний, до кого він звертається за проєктом конституції – це Путін,

– наголосив Калиновський.

Він вважає, що неможливо вважати зміну конституції якимось серйозним кроком. Адже Білорусь, як суспільство, хоче не цього, а зміну президента.

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Калиновський: Це сигнал, що Лукашенко нічого не змінить

"Конституцію в Білорусі регулярно змінювали: у 1996 році, у 2004 році і її хочуть змінити у 2022 році. Водночас за цей час президент не змінився", – сказав кореспондент.

Рішення Лукашенка – це його пропозиція, як вийти із кризи, нічого не змінивши, залишивши всі повноваження у себе. Це сигнали, що він нічого не змінюватиме. Валерій Калиновський Власний кореспондент "Радіо Свободи" у Мінську

На його думку, на такі рішення Лукашенка не можна серйозно дивитися. Адже в Білорусі немає:

вільної виборчої системи;

можливості обговорення чи взяти участь у конституційних змінах для населення Білорусі;

вільного підрахунку голосів.

Нагадаємо! Референдум щодо змін в конституції Білорусі має відбутися, за даними ЗМІ, у другій половині лютого.

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