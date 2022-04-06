Путин и его окружение собираются совершить еще одну ошибку в Украине

Еще один раз. Ко всему можно привыкнуть и, судя по всему, российские топ-менеджеры, министры и замминистры привыкли к тому, что русско-украинская война идет уже шестую неделю.

Делирий первых дней ("Киев возьмут за три дня") сменился не менее фантастической верой в то, что война закончится как-то быстро по другим причинам. И зря – наоборот, нужно из делирия выходить и что-то делать.

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Что задумал Путин

Путин и его окружение собираются совершить еще одну ошибку – не менее глупую и не менее трагическую, чем пять недель назад. Вместо того чтобы срочно начать серьезные переговоры и отвести, еще до полноценных договоренностей, российские войска на позиции на 23 февраля, они, судя по всему, собираются устроить еще наступление.

На этот раз в Восточной Украине – с планом отвоевать всю левобережную Украину или хотя бы весь Донбасс, в дополнение к "южному коридору".

Надо ли говорить, что этот новый план опирается на столь же непрофессиональный анализ и на столь же шапкозакидательские расчеты, как и предыдущий, провалившийся. Украинская армия сейчас лучше вооружена и больше по размеру, чем в начале войны, в отличие от российской, которая, наоборот, меньше, чем была, и вооружена хуже.

Из-за того, что война продолжается, украинская армия сейчас получает вооружения, которые раньше не поставлялись – теперь уже не только оборонительные, а российской приходится использовать необученных новобранцев и наемников. Наконец, идиотское предположение, что русские войска будут встречать как освободителей, с цветами и ключами от мэрии, стало за месяц, только еще более идиотским.

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Россия – в сложном положении

Экономические санкции уже поставили Россию в очень сложное положение – инфляция за время войны составила 9 – 10%, казалось бы, немного, но это, вообще-то, огромная цифра. К замораживанию валютных вкладов сейчас добавляется контроль над ценами, который приведет к дефициту даже базовых товаров уже в этом году.

Путин готовит новое наступление / Фото Getty Images

Конечно, снижение госрасходов и спад потребления в 10% граждане перенесут, но за этим безрадостным годом последует еще один такой же, и еще – и это если война будет "успешной". В результате второго наступления может сложиться ситуация, в которой и перемирие придется заключать на украинских условиях, и санкции не будут отменены. Об отмене санкций нужно договариваться сейчас.

Между тем у Путина нет никакого опыта успешных компромиссов и уступок. Все двадцать лет, оказываясь в сложной ситуации, он "удваивал ставки", усиливал репрессии, еще больше двигался по тому пути, который уже завёл его в тупик. И сейчас понятно, что Путин оставит Россию в куда более тяжелом и плохом положении, чем "принял" от Ельцина в 1999 году.

А если дать ему еще раз "удвоить ставки", может и вообще развалить Россию на части. От того, что президент не понимает сложности военной и экономической ситуации и неадекватно оценивает последствия, стране не легче, а сложнее.

Что может сделать министр или топ-менеджер, если он любит Россию и ясно смотрит на ближайшие перспективы? Как говорил Альберт Хиршман, есть два пути – "голос" и "выход".

Во-первых, можно совершенно четко сказать, – "Я против войны. Важнейшей задачей российского правительства сейчас является заключение перемирия и вывод войск с территории Украины." За это не арестуют и не посадят в тюрьму – не надо выдумывать. Уволят, да, возможно, и очень возможно, – но это будет правильный поступок, и для страны, и для себя.

В первые дни войны у меня был странный спор с высокопоставленным госчиновником, который нападение на Украину совершенно не одобрял. Но почему-то в голове у него засела мысль, что если он выскажется против войны, то перед этим нужно подать в отставку.

Мысль, на мой взгляд, совершенно ложная – и министр, и топ-менеджер госкомпании – это НЕ крепостные президента и НЕ его телохранители. Их присяга, их долг – стране. Если они считают, что война наносит вред, это и профессионально, и патриотично сказать, что война наносит вред.

Однако если не хочется говорить – то ли боязно, то ли нет опыта публичных высказываний, можно просто уволиться. У меня есть знакомые в Москве, которые боятся, что их арестуют на границе; есть знакомые топ-менеджеры, которым пригрозили, что их арестуют на границе.

Но никого, конечно, не арестуют, если он подаст заявление о том, что ушел по собственному желанию, хочет подлечить здоровье или просто отдохнуть. В России, конечно, полно элементов тоталитаризма, но уволиться с работы по-прежнему можно. И это нужно сделать.

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