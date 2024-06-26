Также он предложил содействие в поиске и задержании террористов. Однако по мнению главы правительства Ичкерии в эмиграции Ахмеда Закаева, которое он высказал 24 Каналу, Кадыров не получит никаких политических "дивидендов" из ситуации в Дагестане. Он уже не играет никакой роли в этих раскладах.

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Не дают чеченцам заработать

Однако Кадырову нужно каждый раз обозначаться и подчеркивать свою лояльность к преступному режиму Владимира Путина.

Именно за это Путин ежедневно платит Кадырову миллиард рублей. Эти средства направляются не на развитие Чечни, а на дворцы, машины, самолеты Кадырова и его ближайшего окружение. Однако большинство чеченцев находятся в стороне от этого "пира во время чумы",

– подчеркнул Закаев.

До российской агрессии Чечня была мощным промышленным центром, а сегодня ее превратили в "торгово-развлекательный центр". "Элита" имеет места для развлечений, однако ни одна фабрика или завод не отстроены, хотя в Чечне проживает около 2 миллионов человек.

Чеченцы, по его мнению, были всегда трудолюбивым народом. Однако последние 20 лет в регионе уровень безработицы достигает 80%. Многие люди привязаны к социальным выплатам из Москвы. Власти не дают возможности чеченцам заработать, бросая им подачки.

Россияне закладывают на будущее проблемы, которые могут возникнуть в Чечне, когда она будет деоккупирована и будут восстанавливаться независимые институты. Тогда люди могут быть недовольны тем, что они не будут иметь социальных выплат, которые были "во времена Путина",

– подчеркнул Ахмед Закаев.

В то же время, по его словам, сегодня Кремль надежно охраняет оккупационный режим в Чечне – 150 тысяч российских военных находятся в самой республике и вокруг нее.

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Обратите внимание! Кадыров в январе 2022 года отмечал, что Россия в течение года тратит более 300 миллиардов рублей на содержание Чеченской республики.