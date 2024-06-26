Також він запропонував сприяння у пошуку та затримці терористів. Проте на думку голови уряду Ічкерії в еміграції Ахмеда Закаєва, яку він висловив 24 Каналу, Кадиров не отримає жодних політичних "дивідендів" з ситуації в Дагестані. Він вже не відіграє жодної ролі в цих розкладах.

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Не дають чеченцям заробити

Однак Кадирову потрібно кожного разу позначатися та підкреслювати свою лояльність до злочинного режиму Владіміра Путіна.

Саме за це Путін щодня платить Кадирову мільярд рублів. Ці кошти спрямовуються не на розвиток Чечні, а на палаци, машини, літаки Кадирова та його найближчого оточення. Проте більшість чеченців перебувають в стороні від цього "бенкету під час чуми",

– наголосив Закаєв.

До російської агресії Чечня була потужним промисловим центром, а сьогодні її перетворили на "торговельно-розважальний центр". "Еліта" має місця для розваг, однак жодна фабрика чи завод не відбудовані, хоча в Чечні проживає близько 2 мільйонів людей.

Чеченці, на його думку, були завжди працьовитим народом. Однак останні 20 років в регіоні рівень безробіття сягає 80%. Багато людей прив'язані до соціальних виплат з Москви. Влада не дає можливості чеченцям заробити, кидаючи їм подачки.

Росіяни закладають на майбутнє проблеми, які можуть виникнути в Чечні, коли вона буде деокупована і відновлюватимуться незалежні інститути. Тоді люди можуть бути незадоволені тим, що вони не матимуть соціальних виплат, які були "за часів Путіна",

– підкреслив Ахмед Закаєв.

Водночас, за його словами, сьогодні Кремль надійно охороняє окупаційний режим в Чечні – 150 тисяч російських військових перебувають в самій республіці та довкола неї.

До теми "Буде ні живим, ні мертвим": на що смертельно хворий Кадиров та хто може стати наступником

Зверніть увагу! Кадиров у січні 2022 року наголошував, що Росія впродовж року витрачає понад 300 мільярдів рублів на утримання Чеченської республіки.