"Надо прекратить эту трагедию": Путин поразил циничным выступлением на G20

Российский президент Владимир Путин впервые с 2021 принял участие в саммите G20. В ходе своего онлайн-выступления он выдал ряд очередных циничных заявлений.

Путин снова начал оправдывать вторжение в Украину, а также заявил, что якобы Россия "не отказывалась от мирных переговоров с Украиной". Кроме того, российский президент цинично назвал войну "трагедию, которую необходимо прекратить", передает 24 Канал.

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Путин традиционно бросился обвинять Украину

Понятно, что во время своего выступления Путин в очередной раз начал оправдывать полномасштабное вторжение в Украину. Более того, он обвинил Украину, которая "отказалась от переговоров", в то время как Россия якобы "готова к мирным переговорам".

Некоторые коллеги уже в своих выступлениях говорили о том, что их поражает продолжающаяся в Украине агрессия России. Да, конечно, военные действия – это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей и страны в целом. Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить трагедию. К слову, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что выходит из переговорного процесса,

– цинично заявил Путин.

Путин выдал новое циничное заявление: смотрите видео

На этом российский президент не остановился и продолжил свою циничную речь. Путин упомянул Революцию Достоинства, которую назвал "кровавым переворотом". Более того, он также обвинил Украину в том, что якобы "власть пошла против своего народа на Донбассе". Путин также припомнил и войну ХАМАС с Израилем. Он подчеркнул, что события в Секторе Газы "впечатляют", ведь там якобы "уничтожают гражданское население".

Что заявил Путин на саммите G20

В ходе своего выступления Путин также заявил, что подрыв "Северного потока" – это "акт государственного терроризма". Он заявил, что враги используют "недобросовестные методы", впрочем, открыто винить других в подрыве газопровода он не стал.

Путин назвал подрыв "Северного потока" "актом государственного терроризма": смотрите видео

Также Путин подчеркнул, что якобы стресс в мировой экономике не связан с Россией, а обвинил в этом другие страны. Кроме того, он заявил, что Россия якобы "выступает за восстановление духа открытого и взаимовыгодного сотрудничества в мире". По его мнению, ситуация в глобальной экономике "нуждается в консенсусе и учете мнений разных стран".

Российский президент на саммите сообщил, что страна планирует выйти на углеродную нейтральность не позднее 2060 года.

Ну и напоследок Путин похвастался "благотворительностью" России. Он заявил, что в Африку отправили первые корабли с безвозмездным зерном. Впрочем, Путину следовало бы напомнить, как российские оккупанты воруют зерно с временно оккупированных территорий Украины. По данным журналистов, с начала полномасштабного вторжения российские захватчики украли и вывезли около 10 миллионов тонн пшеницы и около 5 миллионов тонн кукурузы и подсолнечника. По приблизительным подсчетам Россия могла заработать на экспорте похищенной агропродукции около 7 миллиардов 85 миллионов долларов.