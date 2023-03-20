Это как "опущенный" на зоне, – Чийгоз о гаагской "метке" Путина

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина, подозреваемого в незаконном принудительном перемещении украинских детей. Эта статья морально очень унизила российского диктатора и вывела его из категории порядочных людей.

Об этом в комментарии 24 Каналу заявил народный депутат Украины, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. По его словам, Путина это очень "опустило", в частности, в самой России.

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"Он настолько станет токсичным, что каждый, кто захочет с ним встречаться, много раз подумает. Ведь это как на зоне, когда за педофилию кого-то берут. Все, что связано с детьми, с насилием, то сразу он в категории "опущенных", – рассказал он.

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Мощный удар для Путина

Чийгоз отметил, что раньше Украина никак не могла найти общий язык с партнерами, когда говорилось о персональных санкциях против президента страны-агрессора.

Для нас, для многих, для меня – это такой шаг сделанный, более мощный, чем определенные ограничения были бы для него,

– рассказал народный депутат Украины.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа отметил, что теперь следует ожидать дальнейших действий от партнеров и Международного уголовного суда в Гааге.

"Ведь сделали они такой мощный удар по нему, что будут и дальше последствия", – добавил он.

Ахтем Чийгоз предположил, что Владимир Путин знал, что ему предъявят такое обвинение.

"Думаю, что по лицу его и в кругах, кто есть, мы видим, что это очень психологически на него повлияло", – подытожил парламентарий.

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