Это как "опущенный" на зоне, – Чийгоз о гаагской "метке" Путина
Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина, подозреваемого в незаконном принудительном перемещении украинских детей. Эта статья морально очень унизила российского диктатора и вывела его из категории порядочных людей.
Об этом в комментарии 24 Каналу заявил народный депутат Украины, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. По его словам, Путина это очень "опустило", в частности, в самой России.
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"Он настолько станет токсичным, что каждый, кто захочет с ним встречаться, много раз подумает. Ведь это как на зоне, когда за педофилию кого-то берут. Все, что связано с детьми, с насилием, то сразу он в категории "опущенных", – рассказал он.
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Мощный удар для Путина
Чийгоз отметил, что раньше Украина никак не могла найти общий язык с партнерами, когда говорилось о персональных санкциях против президента страны-агрессора.
Для нас, для многих, для меня – это такой шаг сделанный, более мощный, чем определенные ограничения были бы для него,
– рассказал народный депутат Украины.
Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа отметил, что теперь следует ожидать дальнейших действий от партнеров и Международного уголовного суда в Гааге.
"Ведь сделали они такой мощный удар по нему, что будут и дальше последствия", – добавил он.
Ахтем Чийгоз предположил, что Владимир Путин знал, что ему предъявят такое обвинение.
"Думаю, что по лицу его и в кругах, кто есть, мы видим, что это очень психологически на него повлияло", – подытожил парламентарий.
Ордер на арест Путина: последние новости
- Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест президента страны-агрессора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Они обвиняются в незаконном принудительном перемещении украинских детей.
- Украина может потребовать арест Путина и Львовой-Беловой на территории тех стран, которые признают решение МКС.
- В МИД России на это отреагировали и назвали решение "ничтожным", а ордер – "рецептом на арест".
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этот ордер – "историческое решение, с которого начинается историческая ответственность". А президент США Джо Байден отметил, что ордер на арест российского диктатора "оправдан".