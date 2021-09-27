Такое мнение в авторской программе Дмитрия Гнапа и Дениса Казанского "Между прочим" на 24 канале озвучил российский публицист Андрей Пионтковский. Он считает, что главный враг Владимира Зеленского – Владимир Путин.
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"Безусловно, это месседж – угроза Зеленскому. Главный враг Зеленского – это Путин и его режим. Нельзя их выбрасывать из списка подозреваемых", – заверил Пионтковский.
По его словам, достаточно одной фразы из уст Кремля, чтобы так считать.
Лавров говорил о том, что Россия никогда не позволит Зеленскому соскочить с крючка минских договоренностей. Он уже соскочил,
– подчеркнул Пионтковский.
Однако он добавил, что у Зеленского есть и другие враги.
Обстрел авто Шефира: главное
- Покушение случилось 22 сентября утром. Кто обстрелял авто первого помощника и друга президента Сергея Шефира – до сих пор неизвестно.
- Всего в автомобиль пустили более 10 пуль. Ранения получил водитель, а сам Шефир не пострадал.
- Сейчас полиция рассматривает 2 версии покушения: давление на руководство государства и дестабилизация политической ситуации.
- В офисе Президента покушение назвали террористическим актом.
- В то же время Владимир Зеленский убежден, что таким образом пробовали на него давить.