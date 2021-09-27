Таку думку в авторській програмі Дмитра Гнапа та Дениса Казанського "Між іншим" на 24 каналі озвучив російський публіцист Андрій Піонтковський. Він вважає, що головний ворог Володимира Зеленського – Володимир Путін.

До теми Замах на друга Зеленського: як Кремлю зіграв на руку обстріл авто Шефіра

"Безумовно, це меседж-погроза Зеленському. Головний ворог Зеленського – це Путін і його режим. Не можна їх викидати зі списку підозрюваних", – запевнив Піонтковський.

За його словами, достатньо однієї фрази з вуст Кремля, щоб так вважати.

Лавров казав про те, що Росія ніколи не дозволить Зеленському зіскочити з гачка мінських домовленостей. Він вже зіскочив,

– наголосив Піонтковський.

Однак він додав, що у Зеленського є й інші вороги.

Обстріл авто Шефіра: головне