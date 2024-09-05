Это обращение не к Украине: почему Путин снова заговорил о переговорах

Российский диктатор Владимир Путин уже неоднократно менял свою позицию относительно переговоров с Украиной. Сейчас он убеждает мир, что якобы готов сесть за стол переговоров.

Хотя еще месяц назад позиция России относительно переговоров была кардинально иной. Зачем Путин снова заговорил о готовности к "миру", 24 Каналу объяснил народный депутат партии "Слуга народа" Олег Дунда.

Смотрите также Приехал не за ярлыком: почему Путина не арестовали в Монголии и ударит ли это по репутации МУС

Почему Путин снова заговорил о переговорах

С начала Курской операции в Кремле уверяли, что в переговорах с Украиной уже якобы нет никакого смысла. В то же время через месяц после начала наступления ВСУ Владимир Путин снова изменил свое мнение, заявив, что Москва готова сесть за стол переговоров, однако на основе документов, которые были подготовлены в Стамбуле.

Он играет в несколько вариантов развития ситуации и несколько инструментов, в частности через дезинформацию. Россия использует такие предложения по переговорам, чтобы манипулировать и шантажировать прежде всего США, потому что Украина ни на какие переговоры (на условиях России – 24 Канал) относительно своего будущего не пойдет,

– подчеркнул Олег Дунда.

Как администрация Барака Обамы, так и нынешняя администрация Джо Байдена свято верит в переговоры с Россией. Хотя это касалось в разные периоды и переговоров с Ираном, и переговоров с террористами ХАМАС.

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский четко заявил, что на будущих переговорах любого формата Украина не будет обменивать свою территорию на гарантии безопасности или вступление в НАТО.

"Переговоры для них – это уже не достижение какой-то цели. Для Салливана, для Байдена переговоры – это самоцель. Мол, будем вести переговоры, чтобы вести переговоры. Путин это абсолютно осознает, поэтому у него позиция такая: мы заходим в переговоры любого формата с Вашингтоном и начинаем шантаж", – объяснил нардеп.

Российский шантаж может быть разного рода. Например, если США предоставят Украине разрешение бить западным оружием, Россия может выйти из переговорного процесса. Примеров может быть немало. В любом случае Россия не нацелена идти на переговоры ради мира. Им нужна лишь новая площадка, чтобы уменьшить поддержку Украины или заморозить боевые действия, что даст им возможность набрать сил для нового удара.