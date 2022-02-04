Путин готов к встрече с Зеленским: в Кремле хотят регулярный диалог президентов

Владимир Путин заявил о готовности встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако глава Кремля хочет заранее знать результаты встречи.

Такую информацию озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова цитирует ряд российских СМИ, передает 24 канал.

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По словам Пескова, Кремль якобы хотел, чтобы эта встреча состоялась еще несколько лет назад.

Мы считаем, что она должна была состояться давно. И они должны проходить регулярно. Но для того, чтобы это происходило, необходимо, чтобы хоть что-то выполнялось из предыдущих договоренностей,

– заявил Песков.

Пресс-секретарь Путина заявил, что из Киева сначала идут заявления о том, что "выполнение минских договоренностей будет означать развал Украины, затем идет заявление министра, что выполнение минских договоренностей на условиях России невозможно".

"Очень тяжело говорит о встречах на самом высоком уровне. Они должны быть подготовлены. Пока с подготовкой мы хромаем", – отметил он.

Макрон поговорил с Путиным и Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Россию 7 февраля. Уже на следующий день глава государства совершит визит в Украину. Визит будет посвящен росту напряжения между Западом и Россией в контексте Украины.

3 февраля было крайне продуктивным для французского лидера. Ведь в этот день Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с президентами России и Украины.

В разговоре с Владимиром Путиным глава Франции обсудил ситуацию с безопасностью вокруг Украины. Глава Кремля не обошел случая пожаловаться на действия украинских властей. Мол, официальный Киев производит "провокационные заявления", а также "нарушает минские договоренности".

Также Макрон пообщался с Владимиром Зеленским на эту же тему – угрозы возле украинской границы. Президент Украины отметил, что разговор имел целью активизировать мирный процесс в рамках нормандского формата.

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