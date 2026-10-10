В США считают, что Путин готов говорить о завершении войны, – Axios

В США считают, что Владимир Путин, несмотря на мощные удары по Украине, по-прежнему готов обсуждать вопрос о прекращении войны. Послы рассматривают возможность посетить Киев и Москву на следующей неделе, чтобы обсудить новые мирные предложения.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника.

Что в США говорят о готовности Путина к переговорам?

Американский представитель подчеркнул, что в Вашингтоне допускают возможность переговоров с Кремлем, несмотря на продолжающиеся российские атаки на Украину.

Путин наносит Украине сильные удары, но мы считаем, что он открыт для обсуждения прекращения войны. Мы хотим разработать новое предложение, которое будет для него достаточно выгодным, чтобы заставить его остановиться,

– сказал он.

В то же время во время 90-минутного телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Путин отказался взять на себя обязательства по возобновлению мирных переговоров с Украиной.

Как сообщил советник российского диктатора по внешней политике Юрий Ушаков, украинские атаки во время выборов "сделали невозможным немедленное возобновление переговорного процесса".

В то же время Путин не исключил возвращения к переговорам в будущем, однако конкретных сроков не назвал.

Кроме того, глава Кремля дал понять, что Москва не собирается отказываться от своих военных целей и будет продолжать боевые действия. В частности, Путин заявил, что " Россия будет вести войну, "пока не достигнет всех поставленных целей" ".