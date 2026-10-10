Про це повідомляє Axios із посиланням на американського посадовця.

Що у США кажуть про готовність Путіна до переговорів?

Американський представник наголосив, що у Вашингтоні припускають можливість переговорів із Кремлем, попри продовження російських атак на Україну.

Путін завдає Україні сильних ударів, але ми вважаємо, що він відкритий до обговорення припинення війни. Ми хочемо розробити нову пропозицію, яка буде для нього достатньо вигідною, щоб змусити його зупинитися,

– сказав він.

Водночас під час 90-хвилинної телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом Путін відмовився взяти на себе зобов’язання щодо відновлення мирних переговорів з Україною.

Як повідомив радник російського диктатора із зовнішньої політики Юрій Ушаков, українські атаки під час виборів "унеможливили негайне відновлення переговорного процесу".

Водночас Путін не виключив повернення до переговорів у майбутньому, однак конкретних термінів не назвав.

Крім того, очільник Кремля дав зрозуміти, що Москва не збирається відмовлятися від своїх воєнних цілей і продовжуватиме бойові дії. Зокрема, Путін заявив, що Росія воюватиме, "доки не досягне всіх поставлених цілей".