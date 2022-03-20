Путин готов осуществить тотальную дистанционную войну, – Пионтковский

Россия продолжает сбрасывать бомбы и ракеты на гражданские дома, из-за чего погибают мирные жители. Эксперты говорят, что Путин может долго вести такую дистанционную войну.

Так считает российский публицист Андрей Пионтковский, о чем он сказал в эфире 24 канала.

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Он заверил, что мировые лидеры заверили, что не будут воевать против РФ в Украине, поэтому Владимиру Путину нечего бояться.

Путин понял, что в классическом военном столкновении он проигрывает, в частности это видно из его безумного спича в Москве, жестких позиций в переговорах и демонстративное использование гиперзвуковых ракет, хотя в них нет нужды,

– говорит Пионтковский.

По его словам, это показывает, что Путин хочет совершить тотальную дистанционную войну. Это вариант Грозного, Алеппо, и уже, как мы видим, вариант Мариуполя.

Комментарий Андрея Пионтковского о войне в Украине и тактике Путина:

К слову, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что думает о возможных переговорах с Владимиром Путиным. По его словам, если не будет результата, это будет означать Третью мировую войну. Подробности – читайте в статье.

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