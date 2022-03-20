Так вважає російський публіцист Андрій Піонтковський, про що він сказав в ефірі 24 каналу.

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Він запевнив, що світові лідери запевнили, що не будуть воювати проти РФ в Україні, тому Володимиру Путіну немає чого боятися.

Путін зрозумів, що в класичному воєнному зіткненні він програє, зокрема це видно з його божевільного спічу в Москві, жорстких позицій у переговорах та демонстративне використання гіперзвукових ракет, хоча в них потреби немає,

– каже Піонтковський.

За його словами, це показує, що Путін хоче здійснити тотальну дистанційну війну. Це варіант Грозного, Алеппо, і вже, як ми бачимо, варіант Маріуполя.

Коментар Андрія Піонтковського про війну в Україні та тактику Путіна:

До слова, Президент України Володимир Зеленський розповів, що думає про ймовірні переговори з Володимиром Путіним. За його словами, якщо не буде результату, то це означатиме Третю світову війну. Деталі – читайте у статті.

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