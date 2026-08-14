Заместитель командира легиона "Свобода России" Максимилиан "Цезарь" Андронников в эфире 24 Канала рассказал, что осенью Кремль начнет скрытую, но масштабную мобилизацию. Ее последствия вместе с результатами нового наступательного рывка станут особенно ощутимыми весной и летом следующего года, когда в Москве будут решать, продолжать ли войну дальше.

Последний рывок перед решением Кремля

Путин продолжает откладывать решение о завершении войны, поскольку до сих пор не имеет результата, который мог бы представить российскому обществу как достижение. Если бы в Кремле четыре года назад понимали, как будет развиваться вторжение, войны могло бы и не быть. Теперь российское руководство пытается довести до конца хотя бы одну из озвученных целей – захват Донбасса.

Это действительно последний рывок. По его итогам весной – летом следующего года противник будет делать выводы, идти ли ему на мир или нет,

– сказал "Цезарь".

При этом настроения самих россиян в Кремле, по его мнению, понимают плохо. Значительную часть общества гораздо больше волнуют собственный уровень жизни, доступ к интернету, возможность выезжать за границу и привычный быт, чем то, что происходит в Украине.

Им глубоко наплевать на то, что происходит в Украине. Их волнует собственный комфорт, уровень жизни, доступ к интернету, поездки за границу, работа, бутылка пива и кусок рыбы на столе. Но Путин этого понимать не хочет,

– сказал "Цезарь".

Путин же остается в окружении людей, которые убеждают его, что войну нужно продолжать до достижения поставленной цели. Для нового наступательного этапа России снова понадобится большое количество людей. Это означает тяжелые многомесячные бои и сложную зиму, а пополнять армию Кремль будет пытаться без нового громкого объявления о мобилизации.

Процесс, который Путин сейчас запустит и без которого он не может продолжать войну, – это мобилизация. Скрытая, тайная, но очень масштабная. Именно этот процесс его и погубит,

– подчеркнул заместитель командира легиона "Свобода России".

Российский диктатор, по мнению Андронникова, сам загнал себя в ситуацию, когда отступить без хотя бы видимого результата уже не может.

Нам нужно держаться, делать свое дело и не сомневаться в своей правоте. Какой бы прочной ни казалась тирания и каким бы неуязвимым ни казался захватчик, все это уже проходило. И Чингисхан, и Наполеон, и Гитлер шли этим путем. История знает, чем все закончилось,

– подчеркнул заместитель командира легиона "Свобода России".

Осень и зима станут для России периодом, когда Кремль будет одновременно пытаться удержать темп боевых действий и скрытно наращивать численность войск.

Заместитель командира легиона "Свобода России" объяснил планы Путина: смотрите видео