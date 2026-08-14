Заступник командира Легіону "Свобода Росії" Максиміліан "Цезар" Андронніков в ефірі 24 Каналу розповів, що восени Кремль запустить приховану, але масштабну мобілізацію. Її наслідки разом із результатами нового наступального ривка стануть особливо відчутними навесні та влітку наступного року, коли в Москві вирішуватимуть, чи продовжувати війну далі.

Останній ривок перед рішенням Кремля

Путін продовжує відкладати рішення про завершення війни, бо досі не має результату, який міг би представити російському суспільству як досягнення. Якби в Кремлі чотири роки тому розуміли, як розвиватиметься вторгнення, війни могло б і не бути. Тепер російське керівництво намагається дотиснути хоча б одну з озвучених цілей – захоплення Донбасу.

Це реально останній ривок. За його підсумками навесні – влітку наступного року противник робитиме висновки, чи йти йому на мир, чи не йти,

– сказав "Цезар".

При цьому настрої самих росіян у Кремлі, на його думку, розуміють погано. Значну частину суспільства набагато більше хвилюють власний рівень життя, доступ до інтернету, можливість їздити за кордон і звичний побут, ніж те, що відбувається в Україні.

Їм глибоко начхати на те, що відбувається в Україні. Їх хвилює власний комфорт, рівень життя, доступ до інтернету, поїздки за кордон, робота, пляшка пива і шматок риби на столі. Але Путін цього розуміти не хоче,

– сказав "Цезар".

Путін же залишається в оточенні людей, які переконують його, що війну потрібно продовжувати до досягнення поставленої мети. Для нового наступального етапу Росії знову знадобиться велика кількість людей. Це означає важкі багатомісячні бої та складну зиму, а поповнювати армію Кремль намагатиметься без нового гучного оголошення мобілізації.

Процес, який Путін зараз запустить і без якого він не може продовжувати війну, – це мобілізація. Прихована, таємна, але дуже масштабна. Оцей процес його і доконає,

– наголосив заступник командира Легіону "Свобода Росії".

Російський диктатор, на думку Андроннікова, сам загнав себе в ситуацію, коли відступити без бодай видимого результату вже не може.

Нам треба триматися, робити свою справу і не сумніватися у своїй правоті. Якою б міцною не здавалася тиранія і яким би невразливим не здавався загарбник, усе це вже проходило. І Чингісхан, і Наполеон, і Гітлер ішли цим шляхом. Історія знає, чим усе закінчилося,

– наголосив заступник командира Легіону "Свобода Росії".

Осінь і зима стануть для Росії періодом, коли Кремль одночасно намагатиметься утримати темп бойових дій і приховано нарощувати чисельність війська.

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