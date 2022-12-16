Путин готовится к длительной войне в Украине и новым наступлениям, – Столтенберг

За почти 10 месяцев полномасштабной войны кремлевский диктатор Владимир Путин не добился ни одной цели. Однако в НАТО уверены, что диктатор готов воевать долго и планирует новые наступления.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг убежден, что нет никаких признаков того, что Путин отказался от своей цели захвата всей Украины. Об этом руководитель Североатлантического союза заявил в интервью.

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Украина должна победить

Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россию не нужно недооценивать. По его словам, Кремль готовит длительную войну, в частности, свидетельствует об этом мобилизация в России. Генсек НАТО отметил, что Москва готова к еще большему количеству потерь со своей стороны.

Мы должны понимать, что президент Путин готов быть в этой войне длительное время и начинать новые наступательные операции.

– подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО повторил свое утверждение о том, что, вероятнее всего, война России против Украины завершится за столом переговоров, однако в любом случае должна быть обеспечена победа Украины как независимого и суверенного государства. Для этого, как отмечает Генсек НАТО, нужно и дальше оказывать военную помощь Украине.

НАТО готовится к долгосрочной поддержке Украины

Йенс Столтенберг отметил, что предоставление оружия Украине существенно истощили запасы Альянса, что вызвало опасения внутри самого блока относительно того, что их оборонная промышленность не справится с этим.

Генсек НАТО говорит, что на фоне войны в Украине Альянс наращивает производство оружия и боеприпасов, чтобы пополнять собственные запасы и оказывать оборонную поддержку Украине в долгосрочной перспективе.

Залужный заявил о новом наступлении

Накануне Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью заявил, что Россия готовит новое наступление на Украину, которое может начать в промежутке с января по март следующего года. Среди вариантов – новое наступление на Киев. Также враг может начать новое наступление на Донбассе или на Юге.

Главнокомандующий сказал, что у России есть в резерве 1,2 – 1,5 миллиона человек. По словам Залужного, у мобилизованных нет столь ужасных проблем с оснащением, чтобы не воевать.

Однако генерал Залужный заверил, что Украина готовится ко всем угрозам, в частности, уже есть перечень необходимого вооружения от партнеров для того, чтобы отразить новое нашествие россиян. В то же время, Главнокомандующий заверил, что потребности в дополнительных волнах мобилизации сейчас нет.