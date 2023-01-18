Путин готовится к длительной войне: в НАТО назвали признаки
Путин может готовиться к длительной войне против Украины, поэтому год может быть тяжелым. В НАТО приводится несколько факторов, которые могут свидетельствовать об этом.
Война против Украины вряд ли закончится. Об этом заявил заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоане на встрече с начальниками штабов стран-членов Альянса. 24 канал.
Кстати говоря "Нас просто водили за нос": Путин назвал новую цель войны России в Украине
Год будет тяжелым
По мнению Джоане, в военной теме 2023 будет тяжелым. Он призвал поддерживать Украину, пока это будет необходимо.
Путин готовится к долгой войне,
– убежден Джоан.
Он отметил, что на это указывают несколько факторов:
- мобилизация более 200 тысяч россиян,
- увеличение объемов производства собственного оружия;
- увеличение закупок вооружения в других странах, в частности, у Ирана.
Прогноз ISW
Специалисты американского Института по изучению войны 16 января также прогнозировали, что Кремль готовится к затяжной войне. Отмечали, что захватчики хотят перехватить инициативу в поле боя. Мол, Кремль готовится осуществить решительное стратегическое действие в течение полугода, чтобы вернуть инициативу и покончить с успехами контрнаступательных действий Украины.
Россия не смогла достичь большинства своих основных целей в Украине за последние одиннадцать месяцев. Однако, несмотря на это, Путин не отказался от них. Сам диктатор на выступлении 7 декабря также намекал, что "спецоперация" может оказаться затяжной.