Хотят бежать: в Кремле разрабатывают план эвакуации в случае проигрыша в войне

В Кремле осознают, что поражение России в войне против Украины неизбежно, поэтому даже думают об эвакуации. Среди вероятных стран для побега российского руководства из государства – Венесуэла.

Уже всем очевидно, что Россия проигрывает войну против нашего государства. Как уверяет бывший сотрудник команды президента вражеского государства, Кремль готовит план эвакуации еще с весны. Отметим, что зовут мужчину – Аббас Галлямов и раньше он занимался тем, что писал речи для российского диктатора.

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"Ноев ковчег" для кремлевского руководства

По словам Галлямова, план побега называется не как иначе, как "Ноев ковчег", что очень "по-библейски". Сначала Кремль планировал "эвакуироваться" в Китай, а затем понял, что Пекин отнюдь не надежный партнер.

Первоначально основной площадкой рассматривался Китай, однако в перспективах сотрудничества с ним потенциальные эмигранты быстро разочаровались. Китайцы думают о себе и презирают других, в том числе "проигравших",

– написал экс-спичрайтер Путина.

В настоящее время российское руководство рассматривает страны Латинской Америки – такие, как Аргентина и Венесуэла – как места, куда "в случае чего можно свалить".

Среди российских чиновников и бизнесменов, организующих "эвакуацию":

Игорь Сечин – президент "Роснефти";

Юрий Курилин – правая рука Сечина и человек, который недавно руководил "Роснефтью". Как отмечает экс-работник Путина, Курилин не так давно уволился и посвятил себя "Новому ковчегу".

В российские армии "все хорошо"

Непонятно почему российское руководство думает об эвакуации, ведь, как заявляет Путин, в российской армии "все хорошо". И вообще, нет ни массовых потерь, ни дезертирства, ни чего-то другого, что могло бы помешать успешной "специальной военной операции".

Конечно, это все абсолютное вранье, которое не налезает на голову, потому что регулярно появляется информация, что что-то не так во "второй армии мира". Скажем, в столице вражеского государства призывник выпрыгнул из окна военкомата, потому что не хотел ехать на гибель в Украину. Кстати, его "план побега" оказался неудачным.