Используют оперативную паузу: какова вероятность массированного наступления россиян

В западных СМИ, со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ, пишут, что Владимир Путин, вероятно, готовит масштабное наступление, которое должно длиться от шести до девяти месяцев. Это может угрожать нашему государству, если у оккупантов хватит сил для этого.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что почти неделю украинские военные не осуществляют атаки по российскому тылу. По его мнению, это своеобразная оперативная пауза для Владимира Путина, которую он может использовать для того, чтобы накопить силы и средства.

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Угроза масштабного наступления

Роман Свитан считает, что у россиян сейчас очень благоприятные условия для того, чтобы готовиться к наступлению.

Если противник не бьет по тылу, тогда можно производить большое количество топлива, боеприпасов и техники. Все это можно хранить на складах и перемещать по линии боевого соприкосновения без угрозы, что туда что-то прилетит. Это лучшая оперативная пауза, о которой могли только мечтать в России,

– сказал он.

Силы обороны не атакуют российские НПЗ, Черноморский флот страны-агрессора и территории временно оккупированного Крыма.

Напомним. Во время двусторонних переговоров Украины и США в Эр-Рияде была достигнута договоренность о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре обеих стран. Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что это является продолжением предыдущих дипломатических встреч, а для реализации соглашения необходимы дополнительные технические консультации. "Энергетическое перемирие" между Украиной и Россией фактически началось 25 марта 2025 года.

Полковник ВСУ в запасе заметил, что Кремль пытается увеличивать количество личного состава. В России начался призыв резервистов. Также была снята бронь со студентов. Это, вероятно, позволит оккупантам призывать на срочную службу молодежь.

Продолжается процесс накопления военных сил. Путину для этого нужно примерно 3 – 4 месяца. Он будет накапливать ресурсы пока Силы обороны снова не начнут бить по тылу врага, до тех пор и продлится эта оперативная пауза,

– высказался он.

По словам Романа Свитана, если россиянам удастся накопить достаточно ресурсов, то после этого в Кремле будет принято решение, где именно можно начать наступление, ведь враг не планирует останавливаться.