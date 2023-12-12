Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он убежден, что предстоящее выступление Путина станет еще одним примером немощности российского диктатора, пропаганды и страны-агрессорки как таковой.

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Чего ждать от "прямой линии" Путина

На этом событии не будет людей, которые смогут задать Путину те вопросы, ответы на которые действительно были бы ценны. Такие вопросы к российскому диктатору просто не допустят, о чем в Кремле уже успели отчитаться.

Эта "прямая линия" будет настолько стерилизована, что ничего нового на ней Путин просто не сможет сказать,

– убежден российский журналист.

Было ожидание, что именно на этом мероприятии он объявит о своем плане царствовать в России еще 6 лет, а затем и дальше, до конца своей жизни. Но этого не произошло, поскольку Путин уже оговорился о своем баллотировании.

Это полностью "обнулило" возможность любого нового инфопривода, который можно было бы сгенерировать этой "прямой линией". В общем-то, от Путина уже не стоит ждать никаких неожиданностей: он ни при каких условиях не остановит войну. То, что будет происходить в России дальше, от нее самой уже почти не зависит, потому что внутри страны-агрессорки отсутствуют те, кто готов совершать неожиданные поступки.

"В России не происходит никаких событий, а только проходят ритуалы. Один из них будет проходить 14 декабря, другой – 15 – 17 ноября. (На Западе – 24 Канал) есть события, потому что там есть акторы, а в России нет акторов, а есть только те, кто проводит ритуалы. А как известно, ритуал просто поддерживает миф, и ни на что больше он не способен", – напомнил Яковенко.

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