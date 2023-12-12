Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він переконаний, що майбутній виступ Путіна стане ще одним прикладом немічності російського диктатора, пропаганди та країни-агресорки як такої.

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Чого чекати від "прямої лінії" Путіна

На цій події не буде людей, які зможуть поставити Путіну ті питання, відповіді на які були б справді цінними. Такі питання до російського диктатора просто не допустять, про що в Кремлі вже встигли прозвітувати.

Ця "пряма лінія" буде настільки стерилізованою, що нічого нового на ній Путін просто не зможе сказати, – переконаний російський журналіст.

Було очікування, що саме на цьому заході він оголосить про свій задум царювати в Росії ще 6 років, а потім і далі, до кінця свого життя. Але цього не сталося, оскільки Путін вже обмовився про своє балотування.

Це повністю "обнулило" можливість будь-якого нового інфоприводу, який би можна було згенерувати цією "прямою лінією". Загалом же, від Путіна вже не варто чекати ніяких несподіванок: він ні за яких умов не зупинить війну. Те, що відбуватиметься в Росії далі, від неї самої вже майже не залежить, тому що всередині країни-агресорки відсутні ті, хто готовий робити неочікувані вчинки.

"В Росії не відбувається ніяких подій, а лише відбуваються ритуали. Один із них відбуватиметься 14 грудня, інший – 15 – 17 листопада. (На Заході – 24 Канал) є події, тому що там є а́ктори, а в Росії немає а́кторів, а є лише ті, хто проводить ритуали. А, як відомо, ритуал просто підтримує міф, і ні на що більше він не спроможний", – нагадав Яковенко.

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