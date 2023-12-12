Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він переконаний, що майбутній виступ Путіна стане ще одним прикладом немічності російського диктатора, пропаганди та країни-агресорки як такої.
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Чого чекати від "прямої лінії" Путіна
На цій події не буде людей, які зможуть поставити Путіну ті питання, відповіді на які були б справді цінними. Такі питання до російського диктатора просто не допустять, про що в Кремлі вже встигли прозвітувати.
Ця "пряма лінія" буде настільки стерилізованою, що нічого нового на ній Путін просто не зможе сказати, – переконаний російський журналіст.
Було очікування, що саме на цьому заході він оголосить про свій задум царювати в Росії ще 6 років, а потім і далі, до кінця свого життя. Але цього не сталося, оскільки Путін вже обмовився про своє балотування.
Це повністю "обнулило" можливість будь-якого нового інфоприводу, який би можна було згенерувати цією "прямою лінією". Загалом же, від Путіна вже не варто чекати ніяких несподіванок: він ні за яких умов не зупинить війну. Те, що відбуватиметься в Росії далі, від неї самої вже майже не залежить, тому що всередині країни-агресорки відсутні ті, хто готовий робити неочікувані вчинки.
"В Росії не відбувається ніяких подій, а лише відбуваються ритуали. Один із них відбуватиметься 14 грудня, інший – 15 – 17 листопада. (На Заході – 24 Канал) є події, тому що там є а́ктори, а в Росії немає а́кторів, а є лише ті, хто проводить ритуали. А, як відомо, ритуал просто підтримує міф, і ні на що більше він не спроможний", – нагадав Яковенко.
Як Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Україні
- Агресор намагається використовувати будь-яку можливість для того, щоб зіпсувати життя українцям. Востаннє він спробував це зробити завдяки кібератаці на мережу зв'язку "Київстар". На жаль, ворожим кібервійськам вдалося вивести з ладу мережу оператора зв'язку на тривалий час.
- Також агенти Кремля намагалися активно розкручувати ІПСО про те, що Володимир Зеленський і Валерій Залужний посварилися через боротьбу за владу. На жаль, деякі посадовці своїми необережними заявами лише підігрували цьому наративу.
- Водночас і білоруський диктатор продовжує своїми діями підігрувати Росії. Цього разу він вирішив побудувати біля кордону з Україною військовий полігон. Варто нагадати, що Росія розпочала свою агресію прости України після того, як її війська приїхали до Білорусі "на навчання".