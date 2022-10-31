Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он подчеркнул, что Украина в это время будет делать все возможное, чтобы планы Кремля не увенчались успехом.

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На что рассчитывает Путин

Мусиенко отметил, что расчет России сейчас направлен прежде всего на зиму. Оккупанты хотят повредить многие объекты энергетической инфраструктуры, ожидая, что это будет определенным образом вызвать процессы техногенного характера.

Они рассчитывают, что им удастся стабилизировать линию фронта на зиму. После этого, как они ее смогут стабилизировать, накопят ресурсы, с помощью которых где-то весной могут готовить наступательные действия на Юге, например, и, возможно, на Востоке или из Беларуси,

– заявил руководитель Центра военно-правовых исследований.

По его словам, в это включен также фактор влияния на Европу и энергетическо-экономическое давление на европейские страны, попытки расшатывать ситуацию из-за определенных акций протеста, например, против инфляции или удорожания энергоносителей.

Мусиенко отметил, что в определенных странах Кремль может сыграть на политической конъюнктуре из-за некоторых пророссийских маргинальных движений. Также будет пытаться поколебать единство Запада по финансовой помощи Украине и поддержке оружия.

Удастся ли России стабилизировать линию фронта

Мусиенко считает, что не так-то просто стабилизировать ситуацию на линии фронта. Ведь сейчас русские войска вынуждены постепенно отступать в районе Сватового и Кременной. А возле Бахмута и Авдеевки им не удается продвинуться дальше.

По его словам, вытеснение оккупантов с правобережья Херсонщины – вопрос времени. Но самый главный момент, куда эти войска потом уйдут.

То есть, удастся ли им выйти в определенном количестве и сохранить боеспособность, особенно, что касается техники,

– отметил Мусиенко.

Поэтому, резюмировал руководитель Центра военно-правовых исследований, о стабилизации фронта пока речь не идет.

В чем просчитался Кремль

Мусиенко подчеркнул, что в результате ракетных ударов происходят временные отключения электроэнергии, но удается как можно быстрее возобновлять ее поставки. К тому же, сейчас идут достаточно серьезные переговоры с рядом стран о помощи Украине в восстановлении поврежденной энергетической инфраструктуры.

Неправильные расчеты Кремля в том, что можно сломить сопротивление украинского народа попаданиями в объекты инфраструктуры и созданием помех для нормального электроснабжения или водоснабжения. Бесполезно на это рассчитывать,

– сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.

Он добавил, что расчеты России ясны и она будет продолжать оказывать давление на страны Запада, а Украина будет делать все возможное, чтобы планы Кремля не увенчались успехом.

Какая сейчас ситуация на фронте: коротко

Российские военные, с оружием в руках пришедшие на нашу землю, массово на ней погибают. По состоянию на 31 октября ВСУ ликвидировали уже 71 820 вражеских армейцев.

Россия продолжает пытаться удержать захваченные территории, а также сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Враг ведет наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В ходе обстрела критической инфраструктуры 31 октября украинские военные сбили вражеский вертолет Ка-52 на Юге страны. Еще два таких вертолета взорвались в Псковской области России.

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