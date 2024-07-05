Путин говорит, что выступает за "полное и окончательное" завершение войны, но с циничными условиями

Путин заявил, что Россия якобы "выступает за полное и окончательное завершение конфликта". В то же время Кремль отмечает, что для этого ВСУ должны выйти из оккупированных регионов.

Президент России в очередной раз озвучил циничные условия, которые якобы необходимы для "мирных переговоров". Заявления Путина цитирует ряд российских пропагандистских СМИ, передает 24 Канал.

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Путин назвал циничные условия для мира

По словам Путина, Россия якобы видит, что в Киеве "не готовы отказаться от ведения войны до конца".

Москва настаивает на выводе ВСУ из 4 новых регионов, есть и другие условия мира, они являются предметом рассмотрения во время возможной совместной работы,

– заявил кремлевский диктатор.

Он также высказал очередное абсурдное мнение о том, что Киев не допускает завершения боевых действий, потому что тогда исчезает повод для продолжения военного положения. По словам президента России, если придется отменить военное положение, то придется проводить выборы.

Шансы победить на выборах для утратившего легитимность украинского руководства близки к нулю,

– убежден президент России.

Диктатор также цинично утверждал, что западные "спонсоры" якобы используют Украину как "таран, жертву" против России.