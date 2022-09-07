Путин угрожает отключить Европу от энергоносителей: политолог считает это "рафинированным бредом"

Россия угрожает прекратить поставки энергоресурсов в Европу в случае ограничения цен на нефть и газ. Однако путин ошибается, считая, что европейцы из-за этого замерзнут.

Об этом 24 каналу сообщил политолог Валентин Гладких. Он отметил, что глава кремля использует энергоносители как инструмент давления.

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Почему европейцы не замерзнут зимой

Гладких считает, что стремление путина запугать страны Европы тем, что он отключит их от российских энергоносителей, бред.

Вообще это "рафинированный бред". Во-первых, он может посмотреть статистику – какая среднезимовая температура в Европе. Ему будет интересно узнать, замерзнут ли они или нет,

– заявил политолог.

Он отметил, что в европейских странах иногда нет централизованного отопления не потому, что они не могут себе этого позволить, а потому, что нет такой потребности, ведь там достаточно тепло. В то же время во многих населенных пунктах россии нет централизованного отопления и там до сих пор дровами отапливают помещение.

Поэтому слушать этот бред о том, что кто-то там где-то замерзнет. Я думаю, что замерзнут разве что пенсионеры в российской глубинке, как это было в прошлом году, когда ветеран замерз у себя дома, потому что не мог даже добраться для того, чтобы позвать на помощь,

– отметил он.

К тому же, добавил Гладких, европейцы не замерзнут еще благодаря тому, что они уже заполнили свои газовые хранилища в том объеме, в котором это необходимо для прохождения отопительного сезона. А рост цен на энергоносители в первую очередь бьет по экономике, по производству, которое нуждается и в нефти, и в газе.

Гладких об угрозах путина отключить Европу от энергоносителей: смотрите видео

Европа отреагирует на угрозы путина

Гладких отметил, что для путина энергоносители не просто товар, а инструмент давления. И европейцы должны на это соответствующим образом отреагировать.

Будут очередные пакеты санкций. Продолжает работу комиссия Ермака – Макфола. Вводятся сейчас вторичные санкции против субъектов, которые помогают россиянам обходить санкции,

– сказал политолог.

Он подчеркнул, что санкционная политика – это необратимый процесс, не зависящий от того, что путин наговорит у себя во Владивостоке.

Другие заявления путина: что известно

Российский президент владимир путин в очередной раз выступил с наглыми заявлениями. Он заговорил о запрете вывоза украинского зерна, а также о "помощи" жителям Донбасса.

В МИД Украины заявили, что российский диктатор владимир путин публично признался в преступной агрессии против Украины. Он заявил, что они "сделали это сознательно".

Также российский диктатор похвалил силы квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР". Как отметили в Институте изучения войны, путин сделал это для того, чтобы было лучше вербовать их.

Обратите внимание – путин максимально задействовал свою агентуру в Европе: смотрите видео