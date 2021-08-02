Украинцы скандировали "Путин – х*йло" во время выступления российской группы в Тернополе: видео

На фестивале "Файне місто" в Тернополе выступала российская группа Wildways. Во время исполнения их саркастической песни о Путине гости мероприятия скандировали известный народный хит.

Соответствующие видео участники концерта обнародовали в соцсетях. На них слышно, как во время песни толпа скандирует "Путин – х*йло".

Напомним На фестиваль "Файне місто" пригласили российские группы

"Путин х * йло" на "Файне місто"

Группа Wildways выступал на основной сцене фестиваля "Файне місто" 1 августа. Их песня Put in – саркастическое высмеивание режима Путина и сравнение с "загнивающим Западом". Украинцы громко подпевали солисту и поверх его текста также скандировали "Путин – х*йло".

Хит "Путин – х*йло" на "Файне місто": смотрите видео

На видео можно заметить, что вокалист группы был приятно поражен тем, как его принимают в Тернополе.

Исполнение хита "Путин – х*йло"

Хит "Путин – х*йло" стал мемом и одновременно одной из массовых традиций для украинцев. Впервые его использовали в 2014 году, когда началась война на Донбассе.

С тех пор этой песней украинцы выражают негативное отношение к Путину и его политике.

Например, последнее масштабное исполнение этого хита состоялось во время игры сборных Украины и Северной Македонии в Бухаресте на стадионе.

Исполнение этой песни попало на трансляцию, что изрядно возмутило Россию.