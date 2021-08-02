Украинцы скандировали "Путин – х*йло" во время выступления российской группы в Тернополе: видео
Источник:24 канал
На фестивале "Файне місто" в Тернополе выступала российская группа Wildways. Во время исполнения их саркастической песни о Путине гости мероприятия скандировали известный народный хит.
Соответствующие видео участники концерта обнародовали в соцсетях. На них слышно, как во время песни толпа скандирует "Путин – х*йло".
Напомним На фестиваль "Файне місто" пригласили российские группы
"Путин х * йло" на "Файне місто"
Группа Wildways выступал на основной сцене фестиваля "Файне місто" 1 августа. Их песня Put in – саркастическое высмеивание режима Путина и сравнение с "загнивающим Западом". Украинцы громко подпевали солисту и поверх его текста также скандировали "Путин – х*йло".
Хит "Путин – х*йло" на "Файне місто": смотрите видео
На видео можно заметить, что вокалист группы был приятно поражен тем, как его принимают в Тернополе.Напомним, что выступление Wildways было под угрозой из-за проверки СБУ. Ведомство проверяло, все ли участники группы могут пересекать границу с Украиной. В конце концов, все 4 российских коллектива, которых касалась проверка, смогли приехать в Украину и выступить перед публикой.
Исполнение хита "Путин – х*йло"
- Хит "Путин – х*йло" стал мемом и одновременно одной из массовых традиций для украинцев. Впервые его использовали в 2014 году, когда началась война на Донбассе.
- С тех пор этой песней украинцы выражают негативное отношение к Путину и его политике.
- Например, последнее масштабное исполнение этого хита состоялось во время игры сборных Украины и Северной Македонии в Бухаресте на стадионе.
- Исполнение этой песни попало на трансляцию, что изрядно возмутило Россию.