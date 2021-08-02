Відповідні відео учасники концерту оприлюднили у соцмережах. На них чути, як під час пісні натовп скандує "Путін – х*йло".

Нагадаємо На фестиваль "Файне місто" запросили російські гурти

"Путін – х*йло" на "Файному місті"

Гурт Wildways виступав на основній сцені фестивалю "Файне місто" 1 серпня. Їхня пісня Put in – саркастичне висміювання режиму Путіна і порівняння з "загниваючим Заходом". Українці голосно підспівували солісту і поверх його тексту також скандували "Путін – х*йло".

Хіт "Путін – х*йло" на "Файному місті": дивіться відео

На відео можна помітити, що вокаліст гурту був приємно вражений тим, як його приймають у Тернополі. Нагадаємо, що виступ Wildways був під загрозою через перевірку СБУ. Відомство перевіряло, чи усі учасники гурту можуть перетинати кордон з Україною. Зрештою, усі 4 російські колективи, яких стосувалася перевірка, змогли приїхати в Україну та виступити перед публікою.

Виконання хіта "Путін – х*йло"