Відповідні відео учасники концерту оприлюднили у соцмережах. На них чути, як під час пісні натовп скандує "Путін – х*йло".
Нагадаємо На фестиваль "Файне місто" запросили російські гурти
"Путін – х*йло" на "Файному місті"
Гурт Wildways виступав на основній сцені фестивалю "Файне місто" 1 серпня. Їхня пісня Put in – саркастичне висміювання режиму Путіна і порівняння з "загниваючим Заходом". Українці голосно підспівували солісту і поверх його тексту також скандували "Путін – х*йло".
Хіт "Путін – х*йло" на "Файному місті": дивіться відео
Виконання хіта "Путін – х*йло"
- Хіт "Путін – х*йло" став мемом і водночас однією із масових традицій для українців. Уперше його використали у 2014 році, коли почалася війна на Донбасі.
- Відтоді цією піснею українці висловлюють негативне ставлення до Путіна та його політики.
- Наприклад, останнє масштабне виконання цього хіта відбулося під час гри збірних України та Північної Македонії у Бухаресті на стадіоні.
- Виконання цієї пісні потрапило на трансляцію, що неабияк обурило Росію.