Відповідні відео учасники концерту оприлюднили у соцмережах. На них чути, як під час пісні натовп скандує "Путін – х*йло".

Нагадаємо На фестиваль "Файне місто" запросили російські гурти

"Путін – х*йло" на "Файному місті"

Гурт Wildways виступав на основній сцені фестивалю "Файне місто" 1 серпня. Їхня пісня Put in – саркастичне висміювання режиму Путіна і порівняння з "загниваючим Заходом". Українці голосно підспівували солісту і поверх його тексту також скандували "Путін – х*йло".

Хіт "Путін – х*йло" на "Файному місті": дивіться відео

Виконання хіта "Путін – х*йло"

  • Хіт "Путін – х*йло" став мемом і водночас однією із масових традицій для українців. Уперше його використали у 2014 році, коли почалася війна на Донбасі.
  • Відтоді цією піснею українці висловлюють негативне ставлення до Путіна та його політики.
  • Наприклад, останнє масштабне виконання цього хіта відбулося під час гри збірних України та Північної Македонії у Бухаресті на стадіоні.
  • Виконання цієї пісні потрапило на трансляцію, що неабияк обурило Росію.