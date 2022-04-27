Путин хочет бросить аппендикс "русского мира" в жерло заведомо проигрышной войны

Приднестровье в шоке. В шоке от того, на что их толкают кураторы. Просто представьте себе ситуацию – лепрозорий "русского мира", пусть и в изоляции, но в относительном покое, десятилетиями пилит выделяемые на его существование миллиарды российских рублей.

В России начался дефицит пушечного мяса

Коррупция, мафия, местечковая олигархия. Чем не райская жизнь для местных авторитетов? И вдруг куратор пытается втянуть тебя в войну против Украины. С Беларусью не получилось даже в формате организации на ее территории провокаций, а в Приднестровье одна провокация за другой.

Актуально Зачем России война в Приднестровье

Так называемая власть в Тирасполе в шоке, ведь они прекрасно понимают, чем для них это все может закончиться. Не нужно им этих бросков конвульсирующего мангуста на Украину. Но бешеный мангуст с пеной у рта бросает аппендикс "русского мира" в жерло заведомо уже проигрышной войны.

Конечно, это свидетельствует об уровне отчаяния, царящего в Кремле, если даже такое никчемное и бесполезное образование, как ПМР, намерены применить в рамках войны против Украины. Это даже более комично выглядит, чем обещанные тысячи сирийских наемников.

Шанс, который теряет Молдова

Но от этой комичности в Тирасполе совсем не смешно. Будь у Маи Санду стержень, она уже давно попросила бы у президента Украины помощь в зачистке Приднестровья от российских оккупантов и их приспешников. Ведь никто кроме Украины Молдове в этом помочь не сможет, а идеального момента не будет.

Не пропустите Есть только одна причина, почему Лавров начал пугать мир ядерной войной

Но у нашего соседнего разочарования стержня нет. А Украина и дальше будет смотреть на провокации марионеток Кремля и их кураторов, не вмешиваясь в ситуацию. Не в наших традициях врываться в чье-то личное пространство. А проср*нный момент – это также достижение исторического масштаба с фиксацией в хрониках. Но не Нарнии…

Важное – Россия выдала собственные провокации в Приднестровье: смотрите видео