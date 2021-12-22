Путин хочет еще одну Ялту, – политик о разделении мира и угрозе России

Россия продолжает стягивать оружие к украинским границам. Со стороны государства-агрессора это выглядит как военное движение на территорию, которая помнит войну.

Любые военные маневры воспринимаются как часть угрозы войны. Такое мнение в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказал российский оппозиционный политик Лев Шлосберг.

Обратите внимание Москва снова бряцает оружием: Лавров пригрозил Украине "военным ответом на провокации"

По его словам, сейчас ситуация довольно сложная: больше политическая, чем только милитаристская. Это осознанная плановая, хорошо подготовленная попытка Владимира Путина достичь пересмотра геополитических принципов мира.

Попытка вернуть Ялту

Фактически это, по мнению Шлосберга, попытка вернуться в Ялту – когда руководители великих держав уже понимали, что Германию повалят, обсуждали разделение сфер влияния в Европе и мире.

Путин хочет стимулировать еще одну такую Ялту и четко заявить там свои требования по территориям, которые он считает пророссийскими,

– подчеркнул Шлосберг.

Он пояснил, что речь идет о тех территориях, на которые влияние России якобы должно быть определяющим, и внешний мир в его понимании не должен вмешиваться в дела государств, находящихся под контролем государства-агрессора.

Полный выпуск "Первые лица": смотрите видео

Шлосберг: Путин хочет воссоздать разделение мира

Нынешняя ситуация, по мнению оппозиционного политика, похожа на ту, которая была в послевоенный период, когда мир разделился на 2 лагеря:

условно капиталистический;

условно социалистический.

Линия разграничения в целом пошла по Европе, когда были страны, которые находились под контролем Советского Союза, и страны под контролем условно Запада.

"Путин хочет воссоздать это разделение мира и получить подтверждение готовности Запада отдать под влияние России государства. Это своеобразный геополитический шантаж – требования определить фактическое влияние России на постсоветских территориях", – добавил Шлосберг.

Стягивание Россией оружия в Украину: что известно