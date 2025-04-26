Путин не отказался от своих максималистских целей и сохраняет цель контролировать Украину, – ISW

Владимир Путин сохраняет свою цель контролировать всю Украину. Однако глава Кремля ограничен неспособностью России достичь этой цели военным путем.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на отчёт Института изучения войны (ISW).

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Путин сохраняет свою цель контролировать Украину

Аналитики Института изучения войны отмечают, что Россия не отказалась от своих максималистских целей.

Рупоры Кремля, включая секретаря Совета безопасности России Дмитрия Медведева, "заложили риторическую основу для того, чтобы Россия в конце концов выдвинула претензии на большую часть или всю Украину".

Российские официальные лица также усилили свои требования по смене режима в Украине и риторику, направленную на подрыв легитимности нынешнего украинского правительства.

Оба этих усилий вместе свидетельствуют о том, что Путин сохраняет свою цель контролировать всю Украину, но ограничен неспособностью России достичь этой цели военным путем,

– говорится в отчете ISW.