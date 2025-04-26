Про це пише 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

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Путін зберігає свою мету контролювати Україну

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що Росія не відмовилася від своїх максималістських цілей.

Рупори Кремля, включно з секретарем Ради безпеки Росії Дмітрієм Медведєвим, "заклали риторичну основу для того, щоб Росія зрештою висунула претензії на більшу частину чи всю Україну".

Російські офіційні особи також посилили свої вимоги щодо зміни режиму в Україні та риторику, спрямовану на підрив легітимності нинішнього українського уряду.

Обидва цих зусиль разом свідчать про те, що Путін зберігає свою мету контролювати всю Україну, але обмежений нездатністю Росії досягти цієї мети військовим шляхом,

– ідеться у звіті ISW.