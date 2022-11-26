Путин хочет ликвидировать Лукашенко, чтобы захватить контроль над армией Беларуси, – Институт Лэнсинга

В Кремле затеяли радикальный вариант втягивания белорусской армии в войну против Украины. Путин может ликвидировать Александра Лукашенко и получить контроль над его войском.

Путин планирует "убрать" Лукашенко и обвинить Украину

Аналитики Института Роберта Лансинга (Robert Lansing Institute, RLI) со ссылкой на источники в российском военном руководстве подтвердили, что Кремль уже принял решение о ликвидации Лукашенко.

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Кремль планирует предоставить сфабрикованные доказательства "причастности Украины и Польши под руководством разведки НАТО" к убийству Лукашенко, даже если покушение будет неудачным. Формально и, как рассчитывает Путин, это станет поводом для вовлечения белорусских войск в войну против Украины.

Готовят два варианта: запугивание или убийство

Отмечают, что военная разведка России уже в ближайшие дни может проработать сценарий либо с покушением на диктатора Лукашенко, либо с его имитацией. Цель – запугать Лукашенко и побудить его отдать приказ о вступлении в войну на стороне России.

Кем заменят Лукашенко

Российская разведка также разрабатывает сценарий убийства Лукашенко в ходе операции. При таком сценарии кресло президента Беларуси займет действующий генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась – родом из Черниговской области, который полностью лоялен к кремлевской политике.

Аналитики предположили, что Россия желает объединить две армии под своим единым командованием. Тогда Лукашенко лишится возможности управлять страной. Поэтому вероятность того, что диктатор потеряет свой пост, а его место займет марионеточный Зась – достаточно высока.

Россия, вероятно, устроит вооруженные провокации в Беларуси, чтобы подтолкнуть Лукашенко к вступлению в войну. Но страх потерять власть останется для него главным препятствием на пути к этому шагу,

– отметили специалисты.

Вариант убийства очень реален

Аналитики также сообщили, что последние сообщения от их источников в Москве подтвердили высокую вероятность воплощения в жизнь "драматического сценария для Александра Лукашенко" – то есть его смерти.

У Путина одна цель – втянуть войска Беларуси в войну и, похоже, он способен на все, чтобы это произошло.

Актуально о возможном наступлении с Севера

Россия пытается втянуть Беларусь в войну против Украины. Однако Лукашенко всячески пытается этого избежать.

На сегодняшний день, по данным военной разведки Украины, возле нашей границы сосредоточено 6 батальонов. Это и механизированные батальоны, и батальоны воздушно-десантных войск так называемого командования сил специальных операций.

В Генштабе сообщили, что около 10 – 15 тысяч силовиков Беларуси готовы принять участие в так называемой "спецоперации" России. В первую очередь из-за денежной мотивации.

В своих последних заявлениях Лукашенко очень резкий и суетливый. Диктатор заявил, что Украина должна вступить в переговоры с Россией, чтобы не быть полностью уничтоженной.

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