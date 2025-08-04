В сентябре на территории Беларуси планируются российско-белорусские учения "Запад-2025", которые могут нести большую опасность для Украины и стран Европы. Россия может использовать этот повод, чтобы достичь своей цели.

Об этом 24 Каналу рассказал доктор исторических наук Юрий Фельштинский, отметив, какими мотивами руководствуется Кремль в своем стремлении захватить европейские страны. Также в белорусском Гомеле увидели бронетранспортеры, которые были оснащены противодронными дугами кустарного производства и имели опознавательные знаки, как у российских оккупационных войск в Украине.

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Какие проблемы стремится решить Россия, осуществив вторжение в Европу?

Фельштинский отметил, что с философской точки зрения, Владимир Путин продолжает политику Советского Союза, который захватывал территории у всех стран-соседей, кроме Швеции.

Россия в 2008 году зашла и территорию Грузии и взяла под контроль Абхазию и Южную Осетию, которые были грузинскими автономными республиками. В 2014-м он совершил вторжение на территорию Украины, захватив Крым и пытался оккупировать Донбасс, а в 2022 году начал полномасштабное вторжение.

Также, продолжил он, Кремль тихо и медленно оккупировал Беларусь, в конце концов взяв страну под полный контроль и поставив у руля пророссийского Александра Лукашенко. Хотя он пришел к власти в Беларуси еще до того, как Борис Ельцин стал президентом России.

В практическом плане намерение Путина заключается в том, что он абсолютный параноик в отношении Украины. Он просто хочет захватить ее, но не в состоянии это сделать,

– объяснил доктор исторических наук.

В течение 12 лет Россия пытается взять под контроль Донбасс и не может, не говоря уже о всей Украине.

Однако Путин считает, что единственная причина, по которой он не может это сделать – в том, что Украина получает помощь. Сначала от США и Европы, а после прихода к власти Дональда Трампа – только от европейских стран. Поэтому Путин верит, что, вероятно, единственный способ остановить эту помощь, – вторжение в Европу которая продолжает поддержку Украины,

– предположил он.

Тогда европейцы, по замыслу Кремля, сосредоточатся на защите собственных границ и не будут иметь соответствующие ресурсы и финансы, чтобы помогать Киеву.

Когда у вас война, вы не проводите военные учения. Сентябрь уже близко, поэтому посмотрим, будет ли Россия концентрировать войска в Беларуси. Если да – они не для учений, а для вторжения,

– отметил Юрий Фельштинский.

В то же время известно, добавил он, что у россиян недостаточное количество собственного войска, поэтому они могут использовать северокорейцев.

Напомним, что руководитель ГУР Кирилл Буданов ответил, может ли Александр Лукашенко снова пропустить российские войска для захвата территории Украины. По словам Буданова, Лукашенко "категорически не соглашается с этим и не согласится на это". Глава украинской разведки отметил, что в то же время украинцам следует не терять бдительность и быть "сильными и готовыми к чему-либо", тогда "не будет неожиданностей".