Путин хочет отомстить Малюку за НПЗ и Крымский мост, – эксперт

Власти России хотят отомстить главе СБУ Малюку за удачные спецоперации службы по подрыву Крымского моста и ряда нефтеперерабатывающих заводов.

Об этом пишет политолог Тарас Загородний, комментируя информацию украинских спецслужб о том, что россияне готовят покушение на главу СБУ.

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Загородний акцентирует, что россияне хотят "повесить" на Малюка теракт в Crocus City Hall.

При этом истинные причины ненависти врага – успешные спецоперации. Путин не может простить два удара по Крымскому мосту, особенно первый, который был "приурочен" ко дню рождения российского диктатора, а также атаки морских дронов Sea Baby на корабли России,

– отмечает эксперт.

По мнению политолога, еще одной болевой точкой стали российские НПЗ.

"Эти удары уже нанесли врагу ущерб на сотни миллионов долларов и вызвали проблемы с поставками топлива внутри страны. Удары настолько болезненные, что Россия начала напрягать всех своих лоббистов за рубежом, которые начали катать истерики в мировой прессе", – отмечает Загородний.

Он отметил, что Кремль не имеет сегодня никаких способов влияния на службу.

Россияне много лет засылали в СБУ своих агентов. Однако ситуация уже кардинально изменилась: службу очистили от "российских кротов". Единственный способ, которым теперь россияне могут повлиять – это пытаться уничтожить руководителя СБУ,

– резюмирует политолог.

Напомним ранее стало известно, что, по данным украинских спецслужб, глава СБУ Василий Малюк определен в Кремле приоритетной целью.