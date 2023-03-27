Путин все еще думает, что может победить Украину, – в ISW объяснили, что может это изменить

Путин не оставляет надежду захватить всю Украину. И его совершенно не смущает тот факт, что вот уже несколько месяцев его воины не показывают успехов на фронте.

В Институте по изучению войны проанализировали поведение Путина и его новые заявления. Составители отчета отметили, что Путин все еще думает, что сможет одолеть Украину. В то же время, аналитики отметили, что есть то, что может изменить ход войны.

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Решение о прекращении войны за Путиным

В свежем отчете Института подчеркивают, что именно Путин инициировал войну против Украины. Следовательно, он – ключевой актер, который должен принять решение. Он должен признать, что не может достичь своих целей военной силой и сесть за стол переговоров.

Война будет продолжаться до тех пор, пока Путин сочтет, что может навязать свою волю Украине, воюя или сломав волю украинцев к борьбе после того, как их покинет Запад,

– говорят в Институте.

Собственно, этими словами подчеркивают, что среди стремлений Путина – отвернуть поддержку Украины Западом. Это российская пропаганда делает методически и на ежедневной основе.

Остановить Путина могут ВСУ

Между тем составители отчета обратили внимание на то, что сможет изменить мнение Путина. В Институте отметили, что Украине нужен не один, а целая серия успешных контрнаступлений. Но и этого может оказаться недостаточно, чтобы Путин вызвался начать переговоры на условиях Киева.

Украинские силы должны нанести еще больше вреда российской военной силе в Украине. И делать это до тех пор, пока Путину и его ближайшему окружению, активно поддерживающему войну, не станет ясно, что российские бойцы не смогут продолжать воевать.

В то же время следует понимать, что Путин даже не думает о переговорах. Его интересует полный успех России. В Институте подчеркивают, что он не принимает военные меры, которые были бы благоразумны.

Существует два сценария

Согласно первому, наши военные продолжают защищаться очень сдержанным способом. Они пытаются удержать то, что находится под контролем Украины. И это побуждает Путина продолжать воевать до победы России.

Или они могут начать последовательные контрнаступательные операции с двойной целью – убедить Путина принять достигнутый путем переговоров компромисс или создать военные реалии, достаточно благоприятные для Украины, чтобы Киев и его западные союзники могли фактически самостоятельно заморозить конфликт независимо от решений Путина,

– отмечают в Институте.

Составители отчета отмечают, что это варианты, которые сейчас стоят перед Украиной и Западом. Особенно перед Западом, который должен быстрее передавать нашему государству вооружение и тяжелую технику для контрнаступления. Между тем Путин продолжает верить в то, что может навязать свою волю силой российского оружия в течение длительного промежутка времени.