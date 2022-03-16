Путин хочет посеять панику, – Кличко об обстреле гражданских домов в Киеве
16 марта 2022 , 06:17Читати новину українською
Источник:"Украинская правда"
Обстреливая дома мирных жителей, россияне хотят посеять панику среди людей. Однако им удается только сеять ненависть.
Получается обратный эффект. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
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Эти обстрелы гражданских домов...Он (Путин – 24 канал) хочет посеять панику. Паники нет, а есть еще большая ненависть,
– подчеркнул городской голова.
Кличко добавил, что это чувствуется.
Обстрел домов в Киеве
Российские оккупанты 15 марта обстреляли Святошинский район Киева. Пожары вспыхнули в двух многоэтажках. Погибли, к сожалению, четверо людей.
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