Путин хочет прекращения активной фазы боевых действий, но не войны, – политолог

Скорее всего, российский диктатор владимир путин рассматривает возможность прекращения активной фазы боевых действий. Более того, у него просто нет другого выхода.

Кремлевскому диктатору нужно зализать раны и собрать свое войско вместе. Однако о полном прекращении войны речь не идет. Об этом 24 каналу сказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок.

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Обстоятельства диктуют путину условия

Несмотря на то, что путин обнимались и общались со всеми президентами на саммите ШОС в Самарканде, его там сильно унизили. Главное то, что он там не был на первых ролях, а был на равных. "Для него это уже большой минус", – сказал Клочок.

По инсайдерской информации, китайский и турецкий президент призвали Путина прекратить войну. Примечательно, что диктатор достаточно агрессивно реагировал на такие предложения. В то же время следует обратить внимание на 2 важные тезиса, которые путин озвучил на саммите ШОС:

заявил, что хочет скорейшего прекращения войны;

припомнил, что нужно садиться за стол переговоров.

Диктатор может прекратить активную фазу боевых действий

Политический эксперт предполагает, что путин может рассматривать прекращение активной фазы боевых действий. "Для него важно сейчас зализать раны, мобилизоваться, перегруппироваться и собрать свое войско вместе. По правилам войны он вынужден будет это делать. Обстоятельства диктуют ему условия. Он не может другим способом действовать", – подытожил он.

Если он станет воевать мобилизованным мясом, отмечает Клочок, реакция общества будет неизбежной. Сегодня россияне понимают количество потерь.

Дискуссия меняется

Валерий Клочок объясняет, что в настоящее время в российском обществе наблюдается смена настроений. "Изменяется дискуссия не в плане того, что руководство ведет неправильную войну, а ведет неправильно войну. Они не осуждают сам факт агрессии россии против Украины, они осуждают действия руководства, которое действует неэффективно", – отметил политический эксперт.

В любом случае, уверен он, изменение этих процессов открывает нам окно возможностей. "Я думаю, что мы обязательно им воспользуемся – как мы, так и наши западные партнеры", – подытожил Клочок.

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