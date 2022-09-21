Кремлівському диктатору потрібно зализати рани та зібрати своє військо докупи. Однак про повне припинення війни не йдеться. Про це 24 каналу сказав політичний та економічний експерт Валерій Клочок.

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Обставини диктують путіну умови

Попри те, що путін обіймався та спілкувався з усіма президентами на саміті ШОС у Самарканді, його там сильно принизили. Головне те, що він там не був на перший ролях, натомість був на рівних. "Для нього це вже великий мінус", – сказав він.

За інсайдерською інформацією, китайський і турецький президент закликали путіна припинити війну. Зауважується, що диктатор досить агресивно реагував на такі пропозиції. Водночас потрібно звернути увагу на важливі 2 тези, які путін озвучив на саміті ШОС:

заявив, що хоче якнайшвидшого припинення війни;

пригадав, що потрібно сідати за стіл переговорів.

Диктатор може припинити активну фазу бойових дій

Політичний експерт припускає, що путін може розглядати припинення активної фази бойових дій. "Для нього важливо зараз зализати рани, мобілізуватися, перегрупуватися та зібрати своє військо докупи. За правилами війни він змушений буде це робити. Обставини диктують йому умови. Він не може в інший спосіб діяти", – підсумував він.

Якщо він почне воювати мобілізованим м'ясом, наголошує Клочок, реакція суспільства буде неминучою. Сьогодні росіяни розуміють кількість втрат.

Дискусія змінюється

Валерій Клочок пояснює, що наразі у російському суспільстві спостерігається зміна настроїв. "Змінюється дискусія не в плані того, що керівництво веде неправильну війну, а веде неправильно війну. Вони не засуджують сам факт агресії росії проти України, вони засуджують дії керівництва, яке діє неефективно", – зауважив політичний експерт.

У будь-якому випадку, переконаний він, зміна цих процесів відкриває нам вікно можливостей. "Я думаю, що ми обов'язково ним скористаємося – як ми, та і наші західні партнери", – підсумував Клочок.

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